Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania

Jak przygotować się do KSeF? Pod takim tytułem odbędzie się szkolenie, na które serdecznie zapraszamy! Termin wydarzenia to 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00.

W trakcie szkolenia „Jak przygotować się do KSeF?” ekspertka wyjaśni, kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, jakie transakcje dokumentować w KSeF oraz jakie znaczenie mają kody QR i certyfikat KSeF. Wskaże również, jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF i jak fakturować, kiedy KSeF nie działa. Udzieli praktycznych wskazówek i odpowie na pytania.

REKLAMA

Autopromocja

Jak przygotować się do KSeF? – szkolenie online: już 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00

REKLAMA

Już od 2026 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców! Jego wdrożenie wiąże się z licznymi wyzwaniami organizacyjnymi i formalnymi. Proces ten obejmuje m.in. dostosowanie systemów i procedur, aktualizację dokumentacji oraz wprowadzenie zmian w umowach z kontrahentami – wszystko po to, by zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko odpowiedzialności prawnej za ewentualne błędy czy nieprawidłowości.

Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione podczas kompleksowego szkolenia online, a uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym bez trudu wdrożą KSeF w każdej organizacji, unikną błędów oraz zyskają pewność, że działają zgodnie z przepisami. Program szkolenia oparty jest na najnowszym stanie prawnym i aktualnych interpretacjach.

Jak wygląda program szkolenia o KSeF?

KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF? Daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?

Wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?

Czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?

Jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce? Jakie transakcje dokumentować w KSeF Sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF?

Samoidentyfikacja nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy?

Obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?

Kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek? Kod QR i certyfikat KSeF Jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę?

Na których fakturach trzeba podać dwa kody QR? KSeF – uprawnienia Rodzaje uprawnień

Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF

Kiedy złożyć ZAW-FA? Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3) Budowa schemy FA(3)

Pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne – jak je wypełniać?

Wymóg minimalnego wystąpienia

Jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola?

Załącznik jako element schemy FA(3)

Czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?

Wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji; Nowa definicja momentu wystawienia faktury Jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada

Moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?

Sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?

W jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady

Jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki

Tryb offline – 24

Tryb on-line

Awaria i niedostępność KSeF Nowa definicja momentu otrzymania faktury Kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?

Skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?

Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji na temat faktur wysłanych w KSeF Indywidualny numer KSeF faktury – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać? Faktury korygujące

Faktury zaliczkowe

Kody QR

JPK_VAT

JPK_CIT

Płatności Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF? Noty korygujące

Anulowanie faktury

Faktury pro-forma

Co z duplikatami? Korekty in minus Jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;

Jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego Jak fakturować kiedy KSeF nie działa? Różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii

Kod QR – specjalne oznaczenie faktury

Skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?

Jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?

Faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?

Na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?

Awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacę karę? Sankcje: za co, od kiedy, ile Kiedy znajdą zastosowanie?

Od kiedy obowiązują?

Sankcja nawet do 100% kwoty podatku

Czy do KSeF stosuję sankcje z KKS? Archiwizowanie faktur w KSeF Kto i kiedy jest do tego zobowiązany

Z czego zwolni nas KSeF? KSeF – pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF? Sesja pytań i odpowiedzi

W trakcie szkolenia przewidujemy 15-minutową przerwę kawową oraz 30-minutową przerwę lunchową.