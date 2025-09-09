REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, już 10 września]

Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, już 10 września]

09 września 2025, 09:45
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania
Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania
Shutterstock

Jak przygotować się do KSeF? Pod takim tytułem odbędzie się szkolenie, na które serdecznie zapraszamy! Termin wydarzenia to 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00.

W trakcie szkolenia „Jak przygotować się do KSeF?” ekspertka wyjaśni, kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, jakie transakcje dokumentować w KSeF oraz jakie znaczenie mają kody QR i certyfikat KSeF. Wskaże również, jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF i jak fakturować, kiedy KSeF nie działa. Udzieli praktycznych wskazówek i odpowie na pytania.

KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Szkolenie: KSeF – aspekty prawne i techniczne

Jak przygotować się do KSeF? – szkolenie online: już 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00

Już od 2026 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców! Jego wdrożenie wiąże się z licznymi wyzwaniami organizacyjnymi i formalnymi. Proces ten obejmuje m.in. dostosowanie systemów i procedur, aktualizację dokumentacji oraz wprowadzenie zmian w umowach z kontrahentami – wszystko po to, by zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko odpowiedzialności prawnej za ewentualne błędy czy nieprawidłowości.

Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione podczas kompleksowego szkolenia online, a uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym bez trudu wdrożą KSeF w każdej organizacji, unikną błędów oraz zyskają pewność, że działają zgodnie z przepisami. Program szkolenia oparty jest na najnowszym stanie prawnym i aktualnych interpretacjach.

Jak wygląda program szkolenia o KSeF?

  1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF
  2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF?
    • Daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?
    • Wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?
    • Czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?
    • Jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?
  4. Jakie transakcje dokumentować w KSeF
    • Sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF?
    • Samoidentyfikacja nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy?
    • Obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?
    • Kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek? 
  6. Kod QR i certyfikat KSeF
    • Jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę?
    • Na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?
  8. KSeF – uprawnienia
    • Rodzaje uprawnień
    • Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF
    • Kiedy złożyć ZAW-FA?
  10. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)
    • Budowa schemy FA(3)
    • Pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne – jak je wypełniać?
    • Wymóg minimalnego wystąpienia
    • Jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola?
    • Załącznik jako element schemy FA(3)
    • Czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?
    • Wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;
  12. Nowa definicja momentu wystawienia faktury
    • Jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada
    • Moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?
    • Sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
    • W jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady
    • Jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki
    • Tryb offline – 24
    • Tryb on-line
    • Awaria i niedostępność KSeF
  14. Nowa definicja momentu otrzymania faktury
    • Kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?
    • Skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
    • Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji na temat faktur wysłanych w KSeF
  16. Indywidualny numer KSeF faktury – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
    • Faktury korygujące
    • Faktury zaliczkowe
    • Kody QR
    • JPK_VAT
    • JPK_CIT
    • Płatności
  18. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?
    • Noty korygujące
    • Anulowanie faktury
    • Faktury pro-forma
    • Co z duplikatami?
  20. Korekty in minus
    • Jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
    • Jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
  22. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa?
    • Różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii
    • Kod QR – specjalne oznaczenie faktury
    • Skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
    • Jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
    • Faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
    • Na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
    • Awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacę karę?
  24. Sankcje: za co, od kiedy, ile
    • Kiedy znajdą zastosowanie?
    • Od kiedy obowiązują?
    • Sankcja nawet do 100% kwoty podatku
    • Czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?
  26. Archiwizowanie faktur w KSeF
    • Kto i kiedy jest do tego zobowiązany
    • Z czego zwolni nas KSeF?
  28. KSeF – pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?
  29. Sesja pytań i odpowiedzi

W trakcie szkolenia przewidujemy 15-minutową przerwę kawową oraz 30-minutową przerwę lunchową.

Zobacz również:
Powiązane
Rachunki za energię: Rząd planuje wsparcie gospodarstw domowych, do 3,5 tys. zł rocznie
Rachunki za energię: Rząd planuje wsparcie gospodarstw domowych, do 3,5 tys. zł rocznie
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Źródło: INFOR
QR Code

Księgowość
KSeF - kto ponosi ryzyko?
09 wrz 2025

Krajowy System e-Faktur już całkiem niedługo stanie się obowiązkowym narzędziem do rozliczeń VAT w obrocie gospodarczym. Jest to chyba najbardziej ambitny projekt cyfryzacji podatkowej w Polsce, mający na celu ograniczenie szarej strefy, przyspieszenie rozliczeń VAT i zwiększenie transparentności obrotu gospodarczego.
e-Paragony 2.2 - nowe funkcje w aplikacji Ministerstwa Finansów. Komu i do czego mogą się przydać?
08 wrz 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało 8 września 2025 r., że udostępniło nową wersję (2.2) aplikacji mobilnej e-Paragony. Kolejna wersja tej aplikacji pozwala na udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektroniczne na kilku urządzeniach. To wygodne rozwiązanie, które pomaga zarządzać wydatkami rodzinnymi. e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której można przechowywać w smartfonie paragony w formie elektronicznej. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa.
KSeF obowiązkowy: terminarz 2025/2026 [tabela]. Kto przekroczył 200 mln zł sprzedaży w 2024 r. musi wystawiać faktury w KSeF wcześniej
08 wrz 2025

Od kiedy trzeba fakturować obowiązkowo za pośrednictwem KSeF – od 1 lutego czy 1 kwietnia 2026 r.? Okazuje się, że kluczowa w wyznaczeniu tego terminu jest wartość sprzedaży brutto osiągnięta w 2024 r., a nie, jak wcześniej zakładano, w 2025 r. To oznacza, że podatnicy już teraz mogą ustalić, od kiedy będą musieli stosować nowy obowiązek fakturowania. Próg graniczny to 200 mln zł obrotów brutto – kto go przekroczy, wdroży KSeF wcześniej. Dodatkowy czas (do końca 2026 r.) na przygotowanie przewidziano m.in. dla wystawiających faktury z kas rejestrujących i podmiotów o niewielkiej skali sprzedaży.
Badania techniczne od 19 września. Nowe stawki dla kierowców!
06 wrz 2025

Od 19 września kierowców w Polsce czekają wyższe opłaty za badania techniczne pojazdów. Zmiana ta, wprowadzona po ponad 20 latach, ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli i dostosowanie ich do współczesnych realiów gospodarczych. Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki – choć wyższe – nadal pozostaną jednymi z najniższych w Europie, a przy tym zapewnią sprawiedliwą równowagę między interesem przedsiębiorców a możliwościami finansowymi kierowców.

Koniec polskiego rolnictwa? Unia Europejska otwiera bramy dla taniej żywności z Ameryki Południowej
04 wrz 2025

To może być początek końca polskiej wsi. Umowa z Mercosurem otwiera unijny rynek na wołowinę, drób, miód i cukier z Ameryki Południowej – tanie, masowe i nie do przebicia. Czy polskie rolnictwo czeka katastrofa?
Webinar: Objaśnienia MF w podatku u źródła. W czym w praktyce pomogą?
04 wrz 2025

Podatek u źródła od lat budzi wątpliwości. Zmieniające się przepisy, niejednoznaczne interpretacje oraz ryzyko odpowiedzialności sprawiają, że każda wskazówka ze strony resortu finansów ma istotne znaczenie w codziennej praktyce. Przyjrzymy się więc najnowszym objaśnieniom MF i ocenimy, w jakim zakresie mogą one pomóc w konkretnych przypadkach.
Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, już 10 września]
09 wrz 2025

Jak przygotować się do KSeF? Pod takim tytułem odbędzie się szkolenie, na które serdecznie zapraszamy! Termin wydarzenia to 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00.
KSeF i załączniki: Czy możesz dodać PDF, skan lub zdjęcie? MF wyjaśnia
08 wrz 2025

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak działa obsługa załączników w Krajowym Systemie e-Faktur. Sprawdź, w jakiej formie można je dołączać do KSeF, czy są obowiązkowe i co zrobić z plikami PDF lub zdjęciami.

API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
08 wrz 2025

Resort finansów opublikował pełną dokumentację API KSeF 2.0 wraz z bibliotekami SDK i podręcznikiem dla programistów. Od 30 września 2025 r. ruszy środowisko testowe, a od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców.
Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo
03 wrz 2025

Migracja grupy kilkunastu spółek w ramach jednego projektu outsourcingu księgowo-kadrowego w ramach BPO to jedno z najbardziej złożonych przedsięwzięć w branży usług finansowo-księgowych. Wymaga to precyzyjnego planowania, koordynacji wielu zespołów oraz szczególnej uwagi na aspekty prawne, techniczne i operacyjne. Jak przygotować się do takiego procesu z perspektywy firmy przekazującej procesy oraz dostawcy usług BPO?

