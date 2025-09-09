Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, już 10 września]
Jak przygotować się do KSeF? Pod takim tytułem odbędzie się szkolenie, na które serdecznie zapraszamy! Termin wydarzenia to 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00.
- Jak przygotować się do KSeF? – szkolenie online: już 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00
- Jak wygląda program szkolenia o KSeF?
W trakcie szkolenia „Jak przygotować się do KSeF?” ekspertka wyjaśni, kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, jakie transakcje dokumentować w KSeF oraz jakie znaczenie mają kody QR i certyfikat KSeF. Wskaże również, jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF i jak fakturować, kiedy KSeF nie działa. Udzieli praktycznych wskazówek i odpowie na pytania.
Jak przygotować się do KSeF? – szkolenie online: już 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00
Już od 2026 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców! Jego wdrożenie wiąże się z licznymi wyzwaniami organizacyjnymi i formalnymi. Proces ten obejmuje m.in. dostosowanie systemów i procedur, aktualizację dokumentacji oraz wprowadzenie zmian w umowach z kontrahentami – wszystko po to, by zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko odpowiedzialności prawnej za ewentualne błędy czy nieprawidłowości.
Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione podczas kompleksowego szkolenia online, a uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym bez trudu wdrożą KSeF w każdej organizacji, unikną błędów oraz zyskają pewność, że działają zgodnie z przepisami. Program szkolenia oparty jest na najnowszym stanie prawnym i aktualnych interpretacjach.
Jak wygląda program szkolenia o KSeF?
- KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF
- Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF?
- Daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?
- Wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?
- Czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?
- Jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?
- Jakie transakcje dokumentować w KSeF
- Sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF?
- Samoidentyfikacja nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy?
- Obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?
- Kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek?
- Kod QR i certyfikat KSeF
- Jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę?
- Na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?
- KSeF – uprawnienia
- Rodzaje uprawnień
- Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF
- Kiedy złożyć ZAW-FA?
- Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)
- Budowa schemy FA(3)
- Pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne – jak je wypełniać?
- Wymóg minimalnego wystąpienia
- Jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola?
- Załącznik jako element schemy FA(3)
- Czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?
- Wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;
- Nowa definicja momentu wystawienia faktury
- Jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada
- Moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?
- Sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
- W jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady
- Jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki
- Tryb offline – 24
- Tryb on-line
- Awaria i niedostępność KSeF
- Nowa definicja momentu otrzymania faktury
- Kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?
- Skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
- Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji na temat faktur wysłanych w KSeF
- Indywidualny numer KSeF faktury – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
- Faktury korygujące
- Faktury zaliczkowe
- Kody QR
- JPK_VAT
- JPK_CIT
- Płatności
- Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?
- Noty korygujące
- Anulowanie faktury
- Faktury pro-forma
- Co z duplikatami?
- Korekty in minus
- Jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
- Jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
- Jak fakturować kiedy KSeF nie działa?
- Różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii
- Kod QR – specjalne oznaczenie faktury
- Skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
- Jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
- Faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
- Na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
- Awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacę karę?
- Sankcje: za co, od kiedy, ile
- Kiedy znajdą zastosowanie?
- Od kiedy obowiązują?
- Sankcja nawet do 100% kwoty podatku
- Czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?
- Archiwizowanie faktur w KSeF
- Kto i kiedy jest do tego zobowiązany
- Z czego zwolni nas KSeF?
- KSeF – pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?
- Sesja pytań i odpowiedzi
W trakcie szkolenia przewidujemy 15-minutową przerwę kawową oraz 30-minutową przerwę lunchową.
Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym
