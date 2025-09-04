REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, 10 września]

Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, 10 września]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 września 2025, 14:27
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania
Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak przygotować się do KSeF? Pod takim tytułem odbędzie się szkolenie, na które serdecznie zapraszamy! Termin wydarzenia to 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00.

W trakcie szkolenia „Jak przygotować się do KSeF?” ekspertka wyjaśni, kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, jakie transakcje dokumentować w KSeF oraz jakie znaczenie mają kody QR i certyfikat KSeF. Wskaże również, jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF i jak fakturować, kiedy KSeF nie działa. Udzieli praktycznych wskazówek i odpowie na pytania.

REKLAMA

Jak przygotować się do KSeF? – szkolenie online: już 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00

REKLAMA

Już od 2026 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców! Jego wdrożenie wiąże się z licznymi wyzwaniami organizacyjnymi i formalnymi. Proces ten obejmuje m.in. dostosowanie systemów i procedur, aktualizację dokumentacji oraz wprowadzenie zmian w umowach z kontrahentami – wszystko po to, by zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko odpowiedzialności prawnej za ewentualne błędy czy nieprawidłowości.

Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione podczas kompleksowego szkolenia online, a uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym bez trudu wdrożą KSeF w każdej organizacji, unikną błędów oraz zyskają pewność, że działają zgodnie z przepisami. Program szkolenia oparty jest na najnowszym stanie prawnym i aktualnych interpretacjach.

Jak wygląda program szkolenia o KSeF?

  1. KSeF – aktualny stan prawny oraz harmonogram wdrożenia KSeF
  2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF?
    • Daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia?
    • Wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy?
    • Czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP?
    • Jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?
  4. Jakie transakcje dokumentować w KSeF
    • Sprzedaż dla konsumentów – w KSeF, czy poza KSeF?
    • Samoidentyfikacja nabywcy – dlaczego jest ważna dla sprzedawcy?
    • Obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować?
    • Kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek? 
  6. Kod QR i certyfikat KSeF
    • Jak, po co i kiedy nanieść je na fakturę?
    • Na których fakturach trzeba podać dwa kody QR?
  8. KSeF – uprawnienia
    • Rodzaje uprawnień
    • Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF
    • Kiedy złożyć ZAW-FA?
  10. Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3)
    • Budowa schemy FA(3)
    • Pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne – jak je wypełniać?
    • Wymóg minimalnego wystąpienia
    • Jak prawidłowo sporządzić fakturę ustrukturyzowaną – jak prawidłowo wypełnić poszczególne pola?
    • Załącznik jako element schemy FA(3)
    • Czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze?
    • Wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji;
  12. Nowa definicja momentu wystawienia faktury
    • Jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada
    • Moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?
    • Sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
    • W jakich sytuacjach nowa definicja momentu wystawienia faktury będzie miała szczególne znaczenie – praktyczne przykłady
    • Jak prawidłowo określić datę wystawienia faktury: wyjątki
    • Tryb offline – 24
    • Tryb on-line
    • Awaria i niedostępność KSeF
  14. Nowa definicja momentu otrzymania faktury
    • Kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?
    • Skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
    • Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji na temat faktur wysłanych w KSeF
  16. Indywidualny numer KSeF faktury – gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
    • Faktury korygujące
    • Faktury zaliczkowe
    • Kody QR
    • JPK_VAT
    • JPK_CIT
    • Płatności
  18. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?
    • Noty korygujące
    • Anulowanie faktury
    • Faktury pro-forma
    • Co z duplikatami?
  20. Korekty in minus
    • Jak rozlicza je sprzedawca – zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
    • Jak rozlicza je nabywca – inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego
  22. Jak fakturować kiedy KSeF nie działa?
    • Różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii
    • Kod QR – specjalne oznaczenie faktury
    • Skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
    • Jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii?
    • Faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
    • Na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
    • Awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacę karę?
  24. Sankcje: za co, od kiedy, ile
    • Kiedy znajdą zastosowanie?
    • Od kiedy obowiązują?
    • Sankcja nawet do 100% kwoty podatku
    • Czy do KSeF stosuję sankcje z KKS?
  26. Archiwizowanie faktur w KSeF
    • Kto i kiedy jest do tego zobowiązany
    • Z czego zwolni nas KSeF?
  28. KSeF – pełna ekspozycja prawna i biznesowa – kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF?
  29. Sesja pytań i odpowiedzi

W trakcie szkolenia przewidujemy 15-minutową przerwę kawową oraz 30-minutową przerwę lunchową.

Zapisy: Szkolenie: Jak przygotować się do KSeF?

Ksef szkolenie

INFOR

Zobacz również:
Powiązane
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Renta wdowia nie przysługuje, bo strata małżonka nastąpiła zbyt wcześnie! Seniorzy mówią o rozczarowaniu i niesprawiedliwości
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
Rachunki za energię: Rząd planuje wsparcie gospodarstw domowych, w wysokości do 3,5 tys. zł rocznie
Rachunki za energię: Rząd planuje wsparcie gospodarstw domowych, w wysokości do 3,5 tys. zł rocznie
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak przygotować się do KSeF? Praktyczne wskazówki i odpowiedzi na trudne pytania [Szkolenie online, 10 września]
04 wrz 2025

Jak przygotować się do KSeF? Pod takim tytułem odbędzie się szkolenie, na które serdecznie zapraszamy! Termin wydarzenia to 10 września 2025 roku, godz. 10:00-16:00.
KSeF i załączniki: Czy możesz dodać PDF, skan lub zdjęcie? MF wyjaśnia
04 wrz 2025

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak działa obsługa załączników w Krajowym Systemie e-Faktur. Sprawdź, w jakiej formie można je dołączać do KSeF, czy są obowiązkowe i co zrobić z plikami PDF lub zdjęciami.
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
03 wrz 2025

Resort finansów opublikował pełną dokumentację API KSeF 2.0 wraz z bibliotekami SDK i podręcznikiem dla programistów. Od 30 września 2025 r. ruszy środowisko testowe, a od 1 lutego 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców.
Przeniesienie grupy spółek do centrum BPO: jak to zrobić skutecznie i prawidłowo
03 wrz 2025

Migracja grupy kilkunastu spółek w ramach jednego projektu outsourcingu księgowo-kadrowego w ramach BPO to jedno z najbardziej złożonych przedsięwzięć w branży usług finansowo-księgowych. Wymaga to precyzyjnego planowania, koordynacji wielu zespołów oraz szczególnej uwagi na aspekty prawne, techniczne i operacyjne. Jak przygotować się do takiego procesu z perspektywy firmy przekazującej procesy oraz dostawcy usług BPO?

REKLAMA

E-faktura w KSeF: definicja, nowy wzór FA(3) i zasady wystawiania od 2026 r.
03 wrz 2025

Od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą wystawiać faktury ustrukturyzowane wyłącznie w nowym formacie FA(3). Sprawdź, czym jest e-faktura w KSeF, jakie zmiany wprowadza nowy wzór i z jakich bezpłatnych narzędzi można korzystać, aby prawidłowo wystawiać dokumenty.
Miliardy złotych na fikcyjnych fakturach. W pół roku fiskus wykrył oszustwa na ponad 4,1 mld zł [DANE MF]
03 wrz 2025

W 6 miesięcy br. liczba wykrytych fikcyjnych faktur była o prawie 3% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak zaznaczają eksperci, KAS stosuje coraz skuteczniejsze cyfrowe narzędzia weryfikujące. Algorytmy z użyciem sztucznej inteligencji są dużo szybsze i dokładniejsze w wyłapywaniu oszustw niż metody tradycyjne. Jednocześnie oszuści są mniej skłonni do podejmowania ryzyka. Ostatnio wartość brutto wynikająca z fikcyjnych faktur wyniosła ponad 4,1 mld zł, a więc o przeszło 3% mniej niż rok wcześniej.
Faktura handlowa nie będzie jednocześnie fakturą ustrukturyzowaną. Dodatkowe obowiązki podatników VAT
02 wrz 2025

Po wejściu w życie zmian w ustawie o VAT wdrażających model obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wielu podatników może mieć problem (i dodatkowe obowiązki) wynikające z faktu, że faktura ustrukturyzowana nie może pełnić funkcji faktury handlowej – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Co powinni zrobić podatnicy VAT, którzy zdecydują się na wystawianie faktur handlowych nie będących fakturami VAT?
System kaucyjny a VAT: Objaśnienia MF dotyczące rozliczeń podatników i płatników w związku z nowymi zasadami obrotu opakowaniami
02 wrz 2025

Objaśnienia MF mają na celu pokazanie, jak w praktyce stosować przepisy ustawy o VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych przez podatników i płatników uczestniczących w systemie kaucyjnym. Nowe reguły prawne wynikają z wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji przy sprzedaży wybranych opakowań jednorazowych i wielokrotnego użytku. System ten umożliwia konsumentom zwrot opakowań lub odpadów opakowaniowych w dowolnym punkcie zbiórki, bez konieczności przedstawiania dowodu zakupu.

REKLAMA

Błąd w fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów ostrzega: tak tego nie poprawisz!
04 wrz 2025

Wystawienie faktury na błędnego nabywcę może mieć poważne konsekwencje – i nie da się tego naprawić zwykłą korektą NIP. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w KSeF konieczne jest wystawienie faktury korygującej do zera oraz zupełnie nowej faktury z prawidłowymi danymi. Inaczej dokument trafi do... zupełnie obcej firmy.
Ustawa o KSeF opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ważne zmiany i nowe funkcjonalności dla przedsiębiorców!
02 wrz 2025

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przedsiębiorców czekają ważne zmiany – nowe terminy wdrożenia, dodatkowe funkcjonalności systemu, a także skrócony czas zwrotu VAT. Sprawdź, co dokładnie przewiduje ustawa i jak przygotować się do obowiązkowego KSeF!

REKLAMA