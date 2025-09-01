REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Koszty » Wydatki marketingowe dealerów a koszty podatkowe - spór rozstrzygnięty na korzyść podatników

Wydatki marketingowe dealerów a koszty podatkowe - spór rozstrzygnięty na korzyść podatników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 września 2025, 12:29
ID Advisory
ID Advisory
Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania
Patrycja Orzoł – Wrońska
Patrycja Orzoł – Wrońska
Radca Prawny ID Advisory
Wydatki marketingowe dealerów a koszty podatkowe - spór rozstrzygnięty na korzyść podatników
Wydatki marketingowe dealerów a koszty podatkowe - spór rozstrzygnięty na korzyść podatników
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczenie kosztów działań marketingowych przez dealerów samochodowych może stanowić problem na gruncie prawa podatkowego. Szczególne wątpliwości budzą wydatki poniesione w ramach programów motywacyjnych dystrybutorów, które mają na celu uzyskanie bonusów jakościowych. Kluczowym problemem interpretacyjnym jest rozgraniczenie między kosztami uzyskania przychodów, a wydatkami na reprezentację, które zgodnie z przepisami ustawy o CIT nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Orzecznictwo sądów administracyjnych pokazuje jednak, że organy podatkowe często błędnie kwalifikują tego typu wydatki, nie uwzględniając ich rzeczywistego celu gospodarczego i związku z osiąganymi przychodami.

Wydatki marketingowe dealerów a koszty podatkowe

Sprawa dotyczyła spółki, która jest autoryzowanym dealerem w zakresie samochód, ale również ich części, akcesoriów oraz ich serwisu. Pełni ona tę funkcję na podstawie umowy zawartej z krajowym dystrybutorem tej marki samochodów. Zgodnie z zawartą umową spółka może uzyskiwać bonusy jakościowe w przypadku spełniania przez nią określonych przez dystrybutora warunków w zakresie aktywności marketingowej dealera. Bonus rozliczany jest kwartalnie i nie jest możliwe poprawienie wyniku w kolejnych kwartałach. Dystrybutor może w ramach uzyskania bonusu wymagać od dealera przeprowadzenia odpowiednich kampanii marketingowych zarówno lokalnie, jak i za pośrednictwem social mediów, ale także poprzez udział dealera w organizowanych przez dystrybutora eventach. Dla osiągnięcia bonusu kluczowe jest udokumentowanie wydatków na powyższe działania, w związku z nimi podatnik ponosi koszty przeprowadzenia działań marketingowych oraz uczestnictwa w nich. Uzyskanie bonusu zależy od spełnienia wszystkich oczekiwań dystrybutora, natomiast koszt działań marketingowych jak i szkoleń niezbędnych do ich spełnienia wynosi jedynie kilka do kilkunastu procent kwoty bonusu jakościowego.

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.

Spółka wystąpiła z zapytaniem, czy może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na działania marketingowe oraz programy szkoleniowe w przedstawionym wyżej zakresie. Stanęła ona przy tym na stanowisku, że będzie uprawniona do zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ spełniać będą one wymogi wskazane w art. 15 ust 1 ustawy o CIT, a także nie podlegają wyłączeniu z art. 16 ust 1 tej ustawy. Zdaniem spółki wydatki te są ściśle związane z uzyskiwanymi przez nią przychodami oraz służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródeł przychodów. Zdaniem spółki wydatków tych nie należało traktować jako reprezentację, ponieważ takie wydatki powinny być skierowane na wykreowanie pozytywnego wizerunku, w tym przypadku natomiast wydatki te są ponoszone w celu spełnienia warunków określonych przez dystrybutora, aby otrzymać bonus. Z ekonomicznego punktu widzenia wydatki te są natomiast również uzasadnione, ponieważ stanowią one jedynie kilka do kilkunastu procent kwoty, jaką uzyska ona od dystrybutora po spełnieniu niezbędnych warunków.

Stanowisko KIS

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS, który stwierdził, że spółka nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z udziałem klientów w programie szkoleń z bezpiecznej jazdy oraz udziału klientów w MB Safety Experience, czyli evencie organizowanym przez dystrybutora. Zdaniem organu wydatki te nosiły znamiona reprezentacji, poprzez ich organizowanie spółka kreuje swój wizerunek wśród klientów oraz tworzy wśród uczestników obraz profesjonalnego podmiotu, co przekłada się na prestiż i jej pozytywne postrzeganie. W związku z powyższym, zdaniem organu, wydatki poniesione na szkolenia oraz na udział klientów w evencie dystrybutora nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ będą stanowić reprezentację.

Stanowiska WSA

Z takim stanowiskiem nie zgodził się WSA w Gdańsku w wyroku z 14 września 2022 r. (sygn. I SA/Gd 692/22) oraz NSA w wyroku z 17 lipca 2025 r. (sygn. II FSK 1394/22). Oba sądy stanęły na stanowisku, że wydatki jakie zostały przez nią poniesione nie powinny być uznawane za reprezentację. Kluczowy jest cel w jakim zostały poniesione, a główną przesłanką ich poniesienia było osiągnięcie przychodów poprzez wsparcie sprzedaży oraz realizacje warunków określonych przez dystrybutora, dzięki czemu spółka mogła uzyskać bonus jakościowy. Nie miały one na celu wykreowania wizerunku marki, a jedynie zaprezentowanie klientom poszczególnych cech i możliwości pojazdów w ofercie. Co za tym idzie, mogły być one uznane przez spółkę za koszt uzyskania przychodu.

Webinar: KSeF 2.0 – co biuro rachunkowe musi wiedzieć przed wejściem w życie obowiązku?
Autopromocja

Webinar:
KSeF 2.0 – co biuro rachunkowe musi wiedzieć przed wejściem w życie obowiązku?

Sprawdź

Patrycja Orzoł-Wrońska - Radca Prawny ID Advisory

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Czy pożyczka dla podmiotu powiązanego to ukryty zysk? Spór o interpretację przepisów estońskiego CIT
Czy pożyczka dla podmiotu powiązanego to ukryty zysk? Spór o interpretację przepisów estońskiego CIT
Ukryte zyski w estońskim CIT – co to jest i dlaczego warto uważać?
Ukryte zyski w estońskim CIT – co to jest i dlaczego warto uważać?
KSeF nadchodzi! Skarbówka przejmuje faktury – obowiązek już od lutego 2026: Kto jest zobowiązany do korzystania z KSeF, a kto jest wyłączony? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami
KSeF nadchodzi! Skarbówka przejmuje faktury – obowiązek już od lutego 2026: Kto jest zobowiązany do korzystania z KSeF, a kto jest wyłączony? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wydatki marketingowe dealerów a koszty podatkowe - spór rozstrzygnięty na korzyść podatników
01 wrz 2025

Rozliczenie kosztów działań marketingowych przez dealerów samochodowych może stanowić problem na gruncie prawa podatkowego. Szczególne wątpliwości budzą wydatki poniesione w ramach programów motywacyjnych dystrybutorów, które mają na celu uzyskanie bonusów jakościowych. Kluczowym problemem interpretacyjnym jest rozgraniczenie między kosztami uzyskania przychodów, a wydatkami na reprezentację, które zgodnie z przepisami ustawy o CIT nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Orzecznictwo sądów administracyjnych pokazuje jednak, że organy podatkowe często błędnie kwalifikują tego typu wydatki, nie uwzględniając ich rzeczywistego celu gospodarczego i związku z osiąganymi przychodami.
Każda faktura VAT w 2026 r. obowiązkowo wystawiana aż w sześciu formach. Ryzyko powstania wielu oryginałów tej samej faktury. Czy ktoś się w tym połapie?
29 sie 2025

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. nowelizująca ustawę o VAT w zakresie obowiązkowego modelu KSeF została już podpisana przez Prezydenta RP i musimy jeszcze poczekać na rozporządzenia wykonawcze, gdzie m.in. uregulowane będą szczegóły informatyczne (kody, certyfikaty). Ale to nie koniec – musi się jeszcze pojawić oprogramowanie interfejsowe, a zwłaszcza jego „specyfikacja”. Ile będziemy na to czekać? Nie wiadomo. Ale czas płynie. Wiemy dziś, że obok dwóch faktur w postaci tradycyjnej (papierowe lub elektroniczne), pojawiają się w tych przepisach aż cztery nowe formy - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Self-billing w KSeF jako nowe możliwości dla zagranicznych podmiotów
30 sie 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań wśród polskich podatników, ale coraz częściej także wśród podmiotów zagranicznych działających w Polsce i rozliczających tu VAT. Jednym z kluczowych zagadnień – rzadko poruszanych publicznie – jest możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych w formule self-billingu przez podmioty nieposiadające siedziby w Polsce. Czy KSeF przewiduje taką opcję? Jakie warunki muszą zostać spełnione i z jakimi wyzwaniami trzeba się liczyć?
Certyfikaty KSeF – ostatni dzwonek dla firm! Bez nich fiskus zablokuje faktury
29 sie 2025

Od listopada 2025 r. przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o certyfikaty KSeF. Brak tego dokumentu od 2026 r. może oznaczać paraliż wystawiania faktur. A od 2027 r. system nie uzna już żadnej innej metody logowania.

REKLAMA

KSeF nadchodzi! Skarbówka przejmuje faktury – obowiązek już od lutego 2026: Kto jest zobowiązany do korzystania z KSeF, a kto jest wyłączony? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami
29 sie 2025

Od 1 lutego 2026 r. żadna firma nie ucieknie przed KSeF. Wszystkie faktury trafią do centralnego systemu skarbowego, a przedsiębiorcy będą musieli wystawiać je wyłącznie w nowym formacie. Najwięksi podatnicy wejdą w obowiązek pierwsi, a reszta już od kwietnia 2026 r. Sprawdź, kto i kiedy zostanie objęty nowymi rygorami – i jakie wyjątki jeszcze ratują niektórych z obowiązkowego e-fakturowania.
Nowe prawo ratuje rolników przed komornikiem! Teraz egzekucje długów wstrzymane po złożeniu wniosku do KOWR
29 sie 2025

Rolnicy w tarapatach finansowych zyskali tarczę ochronną. Dzięki nowelizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia złożenie wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wstrzymuje egzekucję komorniczą. Zmiana ma dać czas na rozmowy z wierzycielami, ułatwić restrukturyzację i uchronić tysiące gospodarstw przed nagłą utratą majątku. To krok, który eksperci określają jako bardzo istotny dla bezpieczeństwa produkcji żywności w Polsce.
KSeF 2026: Tryb offline24, offline, awaria i awaria całkowita - co trzeba wiedzieć? MF wyjaśnia
30 sie 2025

Nowe przepisy dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur, które wejdą w życie od lutego 2026 r., przewidują różne procedury na wypadek problemów technicznych i awarii systemu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, czym różni się tryb offline24, tryb offline, tryb awaryjny oraz procedura na wypadek awarii całkowitej – a także jakie obowiązki w zakresie wystawiania, przesyłania i udostępniania faktur będą spoczywać na podatnikach w każdej z tych sytuacji.
KSeF 2.0: Wielka rewolucja w fakturowaniu i VAT! Co dokładnie się zmieni i kogo obejmą nowe przepisy?
29 sie 2025

KSeF wchodzi na stałe i już od 2026 roku każda faktura będzie musiała być wystawiona elektronicznie. Nowa ustawa całkowicie zmienia zasady rozliczeń i obejmie zarówno podatników czynnych, jak i zwolnionych z VAT. To największa rewolucja w fakturowaniu od lat.

REKLAMA

Od kwietnia 2026 r. bez KSeF nie wystawisz żadnej faktury. To prosta droga do paraliżu rozliczeń firmy
29 sie 2025

Od 2026 r. KSeF stanie się obowiązkiem dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce. System zmieni sposób wystawiania faktur, obieg dokumentów i współpracę z księgowością. W zamian przewidziano m.in. szybszy zwrot VAT. Eksperci podkreślają jednak, że firmy powinny rozpocząć przygotowania już teraz – zwlekanie może skończyć się paraliżem rozliczeń.
Rewolucja w fakturach: od 2026 KSeF obowiązkowy dla wszystkich! Firmy mają mniej czasu, niż myślą
31 sie 2025

Mamy już ustawę wprowadzającą obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Od lutego 2026 r. część przedsiębiorców straci możliwość wystawiania tradycyjnych faktur, a od kwietnia – wszyscy podatnicy VAT będą musieli korzystać wyłącznie z KSeF. Eksperci ostrzegają: realnego czasu na wdrożenie jest dużo mniej, niż się wydaje.

REKLAMA