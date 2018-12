Rozliczanie kosztów firmowych samochodów osobowych w 2019 roku - MF wyda objaśnienia

W dniu 19 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2159) opublikowana została ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ta wprowadziła do ustawy o PIT i ustawy o CIT przepisy (art. 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ustawy o CIT z uwzględnieniem art. 8 ustawy nowelizującej) przewidujące zmianę zasad podatkowego rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności.

Minister Finansów zauważył zainteresowanie praktycznymi aspektami stosowania nowych przepisów w tym zakresie m.in. w toku prac legislacyjnych nad ww. nowelizacją. Dlatego też Minister podjął decyzję o potrzebie wydania objaśnień podatkowych dotyczących stosowania nowych przepisów.

W tym celu, mając nadzieję na uzyskanie dodatkowych uwag, opinii i informacji od podatników i innych podmiotów zainteresowanych tymi nowymi regulacjami Minister rozpoczął proces konsultacji podatkowych w trybie określonym w zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 122).

Rozliczanie kosztów samochodów firmowych – co się zmieni od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. w zasadach opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności zajdą w szczególności następujące zmiany:

- podwyższona zostanie do 150.000 zł kwota limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym do kwoty 225.000 zł,

- określono do 150.000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych 225.000 zł) kwotę limitu łącznych opłat zaliczanych do kosztów podatkowych wynikających z umową leasingu (innej umowy o podobnym charakterze),

- podwyższono do 150.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych 225.000 zł) kwotę odnoszącą się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,

- zmienią się zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością)

Nowe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2019 r.

Termin i sposób zgłaszania opinii

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów i dostępne są do 21 grudnia 2018 r. do zgłoszenia pod adresem e-mail: samochody.konsultacje@mf.gov.pl.

Możliwe jest także wysłanie odpowiedzi w ramach konsultacji drogą pocztową na adres:

Sekretariat Departamentu Podatków Dochodowych

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

W przypadku przesyłania odpowiedzi e-mailem lub na adres Ministerstwa Finansów, Minister prosi o dołączenie wersji edytowalnej zgłaszanych uwag.

Minister zastrzega, że analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. MF zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie internetowej MF w dziale „Działalność“ w zakładce „Konsultacje podatkowe” dostępnej pod linkiem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe.

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych.

MF informuje, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Minister liczy, że liczę, że osoby lub podmioty biorące udział w konsultacjach zgłaszać będą konkretne propozycje lub stanowiska, odnoszące się do konkretnych nowych przepisów, dotyczących opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności. Liczy również, że osoby i podmioty zainteresowane zakresem zastosowania przedmiotowych przepisów prześlą propozycje przykładów bazujących na przepisach Ustawy wraz z komentarzami i/lub stanowiskiem odnośnie stosowania tych przepisów.