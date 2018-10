Koszty podatkowe w leasingu, najmie i użytkowaniu samochodów – zmiany 2019

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad przygotowanym przez Ministerstwo Finansów (i przyjętym przez Radę Ministrów) projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy bardzo obszernego zakresu tematów.

Jednym z obszarów planowanych zmian są koszty związane z użytkowaniem samochodów osobowych. Ministerstwo uznało że podatnicy nadużywają możliwości ujmowania w kosztach podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych i postanowiło dokonać zmian. Oczywiście zmian na niekorzyść dla podatników.

W obecnym stanie prawnym raty leasingowe za samochód osobowy mogą być zaliczane do kosztów podatkowych bez żadnego limitu, podobnie jak opłaty wstępne, ubezpieczenie, naprawy i doposażenie samochodów. Ten natomiast występuje przy odpisach amortyzacyjnych i wynosi 20 tysięcy euro czyli około 86 tysięcy złotych. W przypadku najmu możliwym jest ujmowanie kosztów czynszu najmu w kosztach podatkowych bez limitu, a kosztów eksploatacji na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.

Na czym polegają zmiany:

Od 2019 roku ma się pojawić kwota maksymalna, którą może potrącić leasingobiorca. Zostanie ona zrównana z nowym, podwyższonym limitem odpisów amortyzacyjnych, który wyniesie 150 tysięcy złotych. Limit ma dotyczyć każdego auta osobno przez cały okres ich używania.

W sytuacji, gdy auto będzie używane zarówno do celów służbowych jak i prywatnych zaliczona do kosztów będzie mogła być tylko połowa rat leasingowych i odpisów amortyzacyjnych. Dotyczy to także wszelkich kosztów związanych z eksploatacją takich samochodów osobowych (serwis, doposażenia, naprawy, parkowanie itp.). Aby móc odliczać 100% konieczne będzie prowadzenie takiej samej ewidencji, jak ta, która sporządzana jest do celów odliczenia VAT.

Skutki wdrożenia zmian…

Rat leasingowych za samochód osobowy nie będzie już można zaliczać do kosztów podatkowych w całości. Będzie to dotyczyło całych rat leasingowych w tym w części raty kapitałowych jak i odsetek. Zmiana efektywnie premiuje najbardziej przedsiębiorców, którzy korzystają z aut droższych, co obrazują to wyliczenia poniżej.

Wartość samochodu: 300 tys. zł

Leasing Zakup Wykorzystanie Koszt podatkowy = raty leasingowe Koszt podatkowy = odpisy amortyzacyjne Dziś Po zmianach Dziś Po zmianach Tylko służbowe 300 tys. zł 150 tys. zł ok. 86 tys. zł 150 tys. zł Mieszane 300 tys. zł 150 tys. zł ok. 86 tys. zł 150 tys. zł

Wartość samochodu: 150 tys. zł

Leasing Zakup Wykorzystanie Koszt podatkowy = raty leasingowe Koszt podatkowy = odpisy amortyzacyjne Dziś Po zmianach Dziś Po zmianach Tylko służbowe 150 tys. zł 150 tys. zł ok. 86 tys. zł 150 tys. zł Mieszane 150 tys. zł 75 tys. zł ok. 86 tys. zł 75 tys. zł

Wartość samochodu: 100 tys. zł

Leasing Zakup Wykorzystanie Koszt podatkowy = raty leasingowe Koszt podatkowy = odpisy amortyzacyjne Dziś Po zmianach Dziś Po zmianach Tylko służbowe 100 tys. zł 100 tys. zł ok. 86 tys. zł 100 tys. zł Mieszane 100 tys. zł 50 tys. zł ok. 86 tys. zł 50 tys. zł

Wartość samochodu: 50 tys. zł

Leasing Zakup Wykorzystanie Koszt podatkowy = raty leasingowe Koszt podatkowy = odpisy amortyzacyjne Dziś Po zmianach Dziś Po zmianach Tylko służbowe 50 tys. zł 50 tys. zł 50 tys. zł 50 tys. zł Mieszane 50 tys. zł 25 tys. zł 50 tys. zł 25 tys. zł

Aspekty problematyczne – potencjalne źródło problemów:

Nie jest jasne co w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przeznaczenia samochodu z użytku wyłącznie do celów służbowych na mieszany i odwrotnie. Nie ustalono czy zmiana wykorzystania samochodu z wyłącznie firmowego na mieszany będzie skutkowała obowiązkiem korekty okresów poprzednich czy tez nie. Kolejnym problemem jest wykorzystywanie auta do celów nie tylko służbowych. W zakresie PIT i CIT wprowadzony ma zostać podobny mechanizm jak w przypadku VAT, co oznacza że niemalże wszyscy przedsiębiorcy stracą prawo do ujęcia w kosztach podatkowych połowy ceny pojazdu. Wynika to z bardzo rygorystycznych formalnych wymogów pełnego odliczenia, ale również z tego, że uniknięcie prywatnego użytku pojazdu, choćby w marginalnym zakresie, jest bardzo trudne. Organy podatkowe nie pozwalają na pełne odliczenie, argumentując, że „użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych”. W praktyce oznacza, że żaden użytkownik samochodu osobowego nie ma prawa do pełnego odliczenia VAT. „Potencjalna możliwość” użytku prywatnego istnieje zawsze.

Na przykład: prawo do pełnych kosztów straci np. taksówkarz, którzy przejeżdża w celach służbowych dziesiątki czy nawet setki kilometrów dziennie, ale przed pracą zawozi dziecko do żłobka oddalonego o 1 km od domu czy przedsiębiorstwo, które udostępnia samochody do użytku prywatnego pracownikom, mimo że płacą oni PIT z tytułu tego użytku. Tak samo w przypadku mikro przedsiębiorców – wykorzystanie auta również do użytku prywatnego jest w ich przypadku najczęstsze.

PODSUMOWUJĄC

Wprowadzenie takich zmian będzie dla wielu przedsiębiorców oznaczało po prostu wzrost obciążeń publicznoprawnych. Dla umów leasingowych, które są w tracie realizacji przewiduje się wprowadzenie wyłączenia, lecz nie definitywnego ale czasowego – mają być rozliczane tak jak obecnie ale nie dłużej niż przez dwa lata, czyli do k. 2020 roku.

