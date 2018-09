Ewidencja przebiegu pojazdu - czym jest i kogo dotyczy kilometrówka?

Kilometrówka – czym jest?

Po pierwsze, warto określić czym jest kilometrówka. W uproszczeniu jest formalnym spisem kilometrów. Formalnie określona ustawowo, jako ewidencja przebiegu pojazdów. Wielu przedsiębiorców myśli, że jest to rodzaj obliczeń, rachunków czy operacji księgowych. Jest to błędne wrażenie i duży skrót myślowy. Ewidencja przebiegu pojazdów służy do ewidencji przebytego przez pojazd dystansu - niczego więcej. Należy w niej wpisywać wyłącznie przebieg pojazdu w kilometrach.

Zgodnie z art. 86 a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), ewidencja przebiegu pojazdu z założenia powinna zawierać:

numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, wpisy osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczące każdego wykorzystania tego pojazdu w tym: kolejny numer, datę i cel, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem, liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Kiedy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów?

Ewidencja przebiegu pojazdów wymagana jest w dwóch podstawowych sytuacjach.

Po pierwsze, obowiązek jej prowadzenia będzie podstawą dla podatników, którzy użytkują samochód osobowy nie wprowadzony w środki trwałe przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o PIT (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) art. 23 ust 1 pkt 46 - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego. Dotyczy to również samochodu stanowiącego prywatną własność osoby prowadzącej tą działalność, jednak ustawodawca określił, że w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik obowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Po drugie, ewidencja potrzebna będzie również przedsiębiorcom, którzy co prawda wprowadzili pojazd w środki trwałe przedsiębiorstwa, ale chcą skorzystać z pełnego odliczenia VAT. Zgodnie z art. 86 a ustawy o VAT (Ustawy podatek od towarów i usług), zasadą doliczeniową w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, kwota podatku naliczonego, która może obniżyć kwotę podatku należnego, stanowi 50 % kwot wynikających z faktur wydatkowych. Jednak zapis ten nie ma zastosowania, jeżeli pojazdy samochodowe wykorzystywane są wyłącznie do działlności gospodarczej podatnika. Jednym z warunków uznania pojazdów za wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika jest natomiast prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Uwaga - obecnie na gruncie ustawy o PIT (art. 23b ust. 1) możliwe jest inne rozliczenie opłat związanych z pojazdami samochodowymi w przypadku umów leasingu, które spełnią ustawowe wymogi. W tej kwestii ustawodawca stwierdza, że opłaty ustalone w umowie leasingu, stanowią przychód finansującego oraz odpowiednio w konkretnych przypadkach koszt uzyskania przychodów korzystającego.

Jak działa kilometrówka?

Ewidencja przebiegu pojazdów pozwala określić maksymalną kwotę wydatków, która może podlegać odliczeniu. Oznacza to w uproszczeniu, że podatnik sporządza odpowiednio zestawienie przejechanych służbowo kilometrów i mnoży je razy stawkę ustawową za kilometr. Stawka za kilometr zależna jest w zasadzie od pojemności silnika pojazdu. Określa je aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W chwili obecnej maksymalne stawki dla samochodów osobowych to:

o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

Kilometrówka nie jest podstawą do udowodnienia kosztów. Są nimi odpowiednie dokumenty potwierdzające i dokumentujące koszty (np. faktury).

Przykład praktyczny



Samochód nr. 1, o pojemności skokowej silnika 1600 cm3 w miesiącu wrześniu 2018 przejechał trasy służbowe: 1. 100 km, 2. 30 km, 3. 70 km. Wygenerował koszty w wysokości 150 zł.



Obliczenia:



Samochód przejechał 200 km, jego silnik to pojemność skokowa powyżej 900 cm3. Należy więc zastosować stawkę 0,8358 zł za 1 km.



200 * 0,8358 = 167,16 zł



Pojazd wygenerował odpowiednie koszty kwalifikowalne w wysokości 150 zł. Koszty w całości będą mogły być zaliczone do kosztów pojazdu – nie przekroczono maksymalnej kwoty 167,16 zł.

Podsumowanie i zmiany w przyszłości (zmiana ustaw w 2019 roku)

Bardzo ważne dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które planują rozliczenie kosztów pojazdów w swoim przedsiębiorstwie, jest analizowanie oraz śledzenie aktualnych przepisów prawnych. W chwili obecnej dotyczy to nie tylko prawidłowych stawek za km oraz obowiązków zgłoszeniowych, ale również warto wziąć pod uwagę planowane zmiany prawne. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, reforma może wejść w życie już od 1 stycznia 2019 roku. Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim podmiotów korzystających z usług takich jak leasing, najem pojazdu, czy dzierżawa. Skutki równie mocno mogą dosięgnąć również podmioty, wykorzystujące samochody osobowe wykorzystywane również do celów prywatnych (w zakresie podatków dochodowych).

