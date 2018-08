Kilometrówka 2018/2019 – szykują się zmiany ale nie stawek

Stawki kilometrówki bez zmian od 2007 roku

Od 2007 roku nie uległy zmianie wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.).

Od 2007 roku stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynoszą:

1) dla samochodu osobowego:

o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 – 0,5214 zł,

o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

2) dla motocykla – 0,2302 zł,

3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

Warto zauważyć, że rozporządzenie Ministra Transportu z 23 października 2007 r. wykreśliło z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. przepis przewidujący coroczną waloryzację tych stawek wg wskaźnika inflacji.

Stawki te są ważne również dla przedsiębiorców, bo stanowią podstawę obliczenia limitów zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy (w tym też stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy).

Ministerstwo Finansów nie chce zmiany stawek kilometrówki

Ministerstwo Finansów od lat konsekwentnie prezentuje stanowisko niechętne podwyższeniu stawek kilometrówki.

W latach 2012-2015 dominowało wyjaśnienie, że „budżetu nie stać na podwyżkę stawek kilometrówki”. I mimo, że ówczesne Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nawet projekt nowego rozporządzenia z podwyższonymi stawkami, to jednak „siła perswazji” Ministra Finansów okazała się decydująca.

W 2016 roku Ministerstwo Finansów nadal nie chciało podnieść stawek kilometrówki ale zmieniła się nieco argumentacja. Zdaniem MF zwiększenie stawek kilometrówki spowodowałoby wzrost wydatków jednostek budżetowych i kosztów działalności firm.

Kilometrówka 2016/2017 - MF nie chce zwiększenia stawek

Warto też przypomnieć, że w lipcu 2016 roku wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819), przewidujący m.in. przewidujący podniesienie stawek kilometrówki. Projekt został skierowany do prac w Komisji Infrastruktury, 24 maja 2017 r. została powołana Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu. W dniu 18 lipca 2017 r. podkomisja zakończyła pracę nad projektem, przekazując go wraz ze sprawozdaniem do dalszego procedowania w ramach prac Komisji Infrastruktury. Rada Ministrów w dniu 20 kwietnia 2017 r. przyjęła negatywne stanowisko do ww. projektu. W maju 2017 r. miało miejsce pierwsze czytanie tego projektu i od tego czasu nic się w tej kwestii nie zmieniło.

W odpowiedzi Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. na interpelację poselską nr 23651 w sprawie kwoty limitu za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych padły jeszcze inne niż dotychczas argumenty przeciw podwyższaniu stawek kilometrówki.

W tej odpowiedzi Minister Finansów podkreślił, że popiera negatywne stanowisko Rządu do ww. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819). Zdaniem Ministra Finansów główny argument podnoszony przez wnioskodawców, tj. wzrost kosztów eksploatacji samochodów osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu stawek OC), w kontekście „kilometrówki”, rozumianej jako wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych, nie jest do końca właściwy. Jeśli samochód jest prywatny, to szereg kosztów (utrata wartości, OC, badanie techniczne, raz do roku wymiana oleju i filtrów, sezonowe wymiany opon, itd.) właściciel ponosi niezależnie od tego czy auto jest używane do celów służbowych, czy nie.

Minister przyznał, że kilometrówka jest prostą formą rozliczania kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych ale jest to jednocześnie swoista ulga podatkowa, którą firmy nauczyły się efektywnie wykorzystywać

Minister Finansów zauważył praktykę firm (przykładowo nawet w Poczcie Polskiej SA w odniesieniu do kurierów i listonoszy) , które wymagają od pracowników (kandydatów do pracy) posiadania samochodu osobowego z przeznaczeniem do realizacji zadań służbowych. Z takimi pracownikami zawierane są umowy użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych, na podstawie których wypłaca się comiesięczne świadczenie „kilometrówkowe” w maksymalnych, dopuszczalnych przepisami, limitach. Co istotne, w ramach limitu jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane a dla pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem Ministra Finansów sytuacja, w której pracodawca przerzuca na pracownika obowiązek zapewnienia podstawowych narzędzi, niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy (np. obligatoryjne posiadanie środka transportu) jest nie do przyjęcia na gruncie prawa pracy i stanowi wypaczenie idei „kilometrówki”.

W świetle takich praktyk rynkowych podwyższanie stawek kilometrówki nie jest zdaniem Ministra Finansów celowe, a skutki zmiany stawek „kilometrówki” byłyby dla finansów publicznych wielomilionowe (ubytek dochodów podatkowych i zwiększone wydatki sektora publicznego).