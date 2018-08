Samochód wykupiony z leasingu do majątku prywatnego - użyczenie dla firmy i odliczanie VAT

wprowadził samochód do działalności gospodarczej jako środek trwały (wskazane jest, aby towarzyszyło temu sporządzenie odpowiedniego dokumentu, np. protokołu przyjęcia środka trwałego) lub

używał samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej bez wprowadzania go do działalności jako środek trwały; w takim przypadku nie ma potrzeby sporządzania żadnego dokumentu stanowiącego podstawę używania samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; pamiętać jednak należy, że według przepisów o podatku dochodowym koszty używania samochodów osobowych niezaliczonych do środków trwałych podatnika stanowią koszty uzyskania przychodów pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz w ramach limitu wynikającego z tej ewidencji.