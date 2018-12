Prywatne samochody osobowe przedsiębiorcy 2019 – ryczałtowy limit kosztów

Prywatne samochody osobowe przedsiębiorcy 2019 - na czym polegają zmiany

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy, którzy będą korzystali w działalności gospodarczej z prywatnych samochodów osobowych, będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 20%:

- wydatków związanych z korzystaniem z tych samochodów oraz

- składek na ubezpieczenie tych samochodów.

Wprowadzeniu ryczałtowego (20-procentowego) limitu kosztów towarzyszy likwidacja obowiązku prowadzenia kilometrówki dla tych samochodów.

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT nie zawiera przepisów przejściowych odnoszących się do nowego ryczałtowego limitu kosztowego dla prywatnych samochodów osobowych używanych w działalności. Oznacza to, że nowy limit będzie miał zastosowanie do wszystkich prywatnych samochodów osobowych podatników, wykorzystywanych przez nich w działalności. Nie będzie miało znaczenia, czy są to samochody nabyte przed 1 stycznia 2019 r., czy dopiero po tej dacie.

Przygotowanie do zmian

Krok 1. Oceń ekonomiczne skutki wprowadzenia limitu kosztowego

Podatnicy, którzy korzystają w działalności gospodarczej ze swoich samochodów prywatnych, powinni rozważyć wpływ wprowadzenia limitu kosztowego na wydatki związane z korzystaniem z samochodu.

Krok 2. Rozważ wprowadzenie samochodu prywatnego do firmy

Jeżeli koszty związane z korzystaniem z samochodu prywatnego w działalności są znaczne, warto rozważyć wprowadzenie prywatnego samochodu osobowego do firmy, wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych.

Dzięki temu rozwiązaniu podatnik zyska możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych:

- co najmniej 75% ponoszonych wydatków związanych z korzystaniem z samochodu,

- składek na ubezpieczenie (w zwiększonym zakresie),

- odpisów amortyzacyjnych.

Rozważając tę opcję, podatnik powinien też pamiętać o tym, że w przypadku sprzedaży samochodu wprowadzonego do ewidencji przychód z jego sprzedaży jest przychodem z działalności gospodarczej.

Krok 3. Rozważ konieczność przeprowadzenia dowodu na wykorzystywanie samochodu w działalności

Jeżeli podatnik zamierza nadal korzystać z prywatnego samochodu osobowego w działalności, powinien zdawać sobie sprawę, że od 1 stycznia 2019 r. organy podatkowe mogą wymagać dowodu na to, że prywatny samochód podatnika jest faktycznie przez niego używany w działalności. Z nowych przepisów wynika bowiem, że podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych część wydatków na korzystanie z samochodu osobowego, ale tylko używanego w działalności.

Dotychczas używanie samochodu w działalności było pośrednio dokumentowane kilometrówką. Po zmianach podatnik nie musi prowadzić kilometrówki. Organy podatkowe mogą powziąć wątpliwość co do prawa do rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na prywatny samochód podatnika, gdy ten np. posiada również samochód firmowy.

Podstawa prawna:

- art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 - w brzmieniu nadanym ustawą z 23 października 2018 r.

- art. 1 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2018 r. poz. 2159