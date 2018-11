Rozliczanie kosztów leasingu samochodu - zmiany od 2019 r.

Już 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów leasingu samochodów w działalności gospodarczej. Stracą na nich przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na leasing samochodów o wartości przekraczającej 150 tysięcy złotych (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu). Dla osób zainteresowanych leasingiem aut nieprzekraczających tej ceny, nowe przepisy nie przewidują zmian w rozliczeniu rat. Według danych serwisu Oferteo.pl jest to znaczna większość leasingobiorców, ponieważ najczęściej poszukują oni samochodu o wartości do 100 tysięcy złotych.

Kto straci, kto zyska?

– W praktyce zmiany w ustawie oznaczają, że dla samochodów do wartości 150 tysięcy złotych będzie można rozliczyć w kosztach prowadzenia działalności całą wartość zapłaconych rat leasingowych. Natomiast dla samochodów o większej wartości, uznawanych za luksusowe, raty leasingu można będzie rozliczyć wyłącznie w wysokości wynikającej z proporcji, w jakiej kwota 150 tysięcy pozostaje do wartości samochodu. Do tej pory przepisy nie ograniczały wartości rat, jakie mogą być ujmowana w kosztach uzyskania przychodów – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt. – Przedsiębiorcy, których interesują droższe auta, mogą więc rozważyć podpisanie umowy leasingowej jeszcze w tym roku. Dzięki temu będą mogli rozliczać raty na starych zasadach.

Tymczasem według przeprowadzonej analizy, przedsiębiorcy najczęściej poszukują samochodów o wartości nieprzekraczającej 100 tysięcy złotych (76%). Pojazdu o wartości od powyżej 100 tysięcy do 200 tysięcy poszukiwało 20%, a jeszcze droższych – jedynie 4% badanych. Aż 94% badanych poszukiwało jednego samochodu, pozostali – dwóch lub więcej.

Wkład własny do 20%, okres leasingowania powyżej 3 lat

Użytkownicy najczęściej deklarowali, że są w stanie wnieść maksymalnie do 20% wkładu własnego – wskazało tak trzy czwarte spośród nich. Dla 14% możliwą kwotą wkładu własnego było 21-35% wartości samochodu, a 4% badanych było gotowych wnieść powyżej 35%. Pozostali potrzebowali doradztwa wyspecjalizowanych firm przed podjęciem decyzji.

Leasingobiorcy najczęściej poszukiwali oferty, która pozwoli im na spłatę rat w czasie dłuższym niż trzy lata (61% badanych). Na krótszy okres spłaty był zdecydowany co trzeci badany, a 6% potrzebowało jeszcze porady.

Nowy czy używany?

Większą popularnością cieszyły się samochody używane, którymi zainteresowanych było 57% przedsiębiorców.

Zainteresowani leasingowaniem nowego auta najczęściej poszukiwali pojazdu o wartości do 100 tysięcy złotych, a używanego – do 50 tys. złotych.

Przedsiębiorcy chcą oferty „na już”

Połowa użytkowników poszukuje oferty leasingu, z której mogłaby skorzystać od razu. – To bardzo ważne zwłaszcza teraz, pod koniec roku – wskazuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy są zainteresowani leasingiem droższych samochodów, ponieważ zawierając umowę do końca 2018 roku, będą mogli rozliczać je na starych zasadach. Poza tym warto skorzystać z doradztwa wyspecjalizowanych firm, które podpowiedzą, jaka forma leasingowania będzie dla przedsiębiorcy najkorzystniejsza. Z tym również warto się pospieszyć, ponieważ obecnie takie firmy mogą dostawać wiele zapytań.

Metodologia badań: przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 7600 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl przez podmioty poszukujące leasingu samochodu.

