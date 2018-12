Samochód osobowy w firmie – koszty podatkowe i leasing na nowych zasadach od 2019 roku

Cel i założenia ustawodawcy

Jak widać z analizy nowelizacji, ustawodawca po raz kolejny stara się nakładać obowiązki na potencjalnie najbogatszych podatników. Największe zmiany dotyczyć będą przedsiębiorców zainteresowanych autami luksusowymi. Jednak część zmian dotknie wszystkich bez wyjątku. Ponownie zauważono tendencję do wspierania ochrony środowiska, poprzez zwiększanie limitów dla osób zainteresowanych zakupami pojazdów elektrycznych. Warto zauważyć, że ustawa była opracowywana i konsultowana przez cały rok 2018. Po drodze pojawiło się wiele wersji roboczych, które były szeroko komentowane w mediach i Internecie. Docelowa wersja nowelizacji została opublikowana w Dzienniku Ustaw i tam należy weryfikować aktualną treść dokumentu - część wcześniej zapowiadanych zmian, kwot i limitów uległa bowiem zmianie na ostatnich etapach prac ustawodawczych.

Najważniejsze zmiany

Zmianie ulega między innymi art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zmianie (od 1 stycznia 2019 roku) podatnicy powinni zauważyć przede wszystkim trzy aspekty:

zmianę limitu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (amortyzacja); wprowadzenie limitu do zaliczenia leasingu do kosztów uzyskania przychodów; określenie nowych kwot maksymalnych ubezpieczenia, możliwych do zaliczenia jako koszty uzyskania przychodów; zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów, wykorzystywanych do celów firmowych i prywatnych.

Ad. 1 – zmiana limitów amortyzacji

Nowelizacja stwierdza, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: 225 000 zł (wcześniej 30 000 euro) dla samochodów elektrycznych i 150 000 zł (wcześniej 20 000 euro) dla pozostałych pojazdów. Jest to jeden z niewielu podniesionych limitów. W praktyce można więc będzie amortyzować pojazdy do wyższej kwoty granicznej.

Ad. 2 – nowe limity leasingu

Wprowadzono kwotę graniczną na poziomie wartości pojazdu 150 000 zł. Zgodnie z nowelizacją, za koszty uzyskania przychodu dotyczące samochodu osobowego nie można już uznawać opłat wynikających z umowy leasingu (z wyjątkami dotyczącymi ubezpieczenia) w wysokości powyżej 150 000 zł. W uproszczeniu oznacza to, że potencjalnie najwięcej stracić mogą przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są autami ekskluzywnymi (powyżej 150 000 zł).

Ad. 3 – limity ubezpieczeniowe

Zgodnie z nowelizacją, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że przy wartości samochodu do 150 000 zł ubezpieczenie będzie mogło być rozliczone w kosztach w całości. Powyżej tej kwoty wyłącznie we wskazanej i określonej proporcji.

Ad. 4 – limity kosztów eksploatacyjnych

Co więcej, wyłączenie od kosztów uzyskania przychodów objęło wydatki poniesione z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej - jeżeli wykorzystywany jest również do celów niezwiązanych z tą działalnością w wysokości 25 % poniesionych wydatków.

W praktyce oznacza to, że w przypadku samochodów używanych zarówno firmowo jak i prywatnie, kosztem zyskania przychodów będzie tylko 75% wydatków eksploatacyjnych (używania).

Odpowiadające zmiany wprowadzono również do ustawy podatek dochodowy od osób prawnych oraz w niektórych innych aktach prawnych.

1 stycznia 2019 – data graniczna

Szeroko zakrojone kampanie reklamowe i oferty salonów sprzedażowych, wynikają bezpośrednio z przepisów przejściowych oraz ich interpretacji. Ustawa nowelizująca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Nie działa ona wstecz. Oznacza to, że umowy leasingu podpisane jeszcze w 2018 roku w praktyce, będą mogły rozliczać się na starych zasadach.

Generalnie ustawodawcy chodziło o stosowanie nowych zasad do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2018 roku. Pojawiło się jednak wiele wątpliwości specjalistów. Podnieśli oni pod rozwagę organów podatkowych kwestie różnic dat pomiędzy podpisaniem umowy, a faktycznym otrzymaniem pojazdów. Bardzo często zdarza się bowiem w praktyce, że klient kupuje samochód i musi czekać, aż fizycznie przyjedzie on do niego z fabryki. Zgodnie z interpretacjami większości specjalistów, jeżeli znany będzie numer VIN pojazdu (który może jednoznacznie zindywidualizować pojazd) oraz wszystkie warunki umowy nie ulegną zmianie, to pomimo odbioru pojazdu już w 2019 roku, ale zawarcia umowy w 2018, będzie można rozliczać ją na starych zasadach.