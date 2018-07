Wycofanie środka trwałego z firmy - rozliczenie PIT i VAT

Wycofanie środka trwałego a PIT

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, samo wycofanie środka trwałego do majątku prywatnego nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Co za tym idzie – od wycofania nie zapłacimy co do zasady podatku dochodowego.

Wycofując nie w pełni zamortyzowany środek trwały należy pamiętać o zakończeniu amortyzacji – ostatniego odpisu dokonujemy w miesiącu wycofania. Niezamortyzowana część nie może w tym wypadku stać się firmowym kosztem.

Uwaga! Obowiązki w zakresie podatku dochodowego mogą pojawić się, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na sprzedaż wycofanego środka trwałego przed upływem 6 lat, licząc od miesiąca następującego po miesiącu wycofania. W takim przypadku zysk ze sprzedaży będzie przychodem z działalności podlegającym opodatkowaniu. Z drugiej strony, w chwili sprzedaży do kosztów uzyskania przychodów można będzie zaliczyć niezamortyzowaną wcześniej wartość.

Wycofanie środka trwałego a VAT

Wycofanie środka trwałego do majątku prywatnego w świetle Ustawy o VAT stanowi dostawę towarów, a co za tym idzie – zasadniczo podlega opodatkowaniu VAT.

Reguła ta jest prawdziwa w przypadku środka trwałego, dla którego przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT – głównie przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. W takim przypadku wycofując składnik majątku firmowego do majątku prywatnego, należałoby wycenić jego wartość (zazwyczaj po cenie rynkowej) i opodatkować ją VAT.

Powyższa zasada będzie miała zastosowanie także do przedsiębiorców, którzy nabyli środek trwały jeszcze przed rozpoczęciem działalności lub w trakcie prowadzenia firmy zarejestrowali się jako podatnicy VAT czynni (rezygnując lub tracąc prawo do zwolnienia). Jeśli w którymś z tych przypadków mieli oni prawo do odliczenia VAT, wycofanie skutkować będzie obowiązkiem opodatkowania VAT.

Uwaga! Jeśli przedsiębiorcy przy nabyciu środka trwałego przysługiwało prawo do częściowego odliczenia VAT – najczęściej w przypadku nabycia samochodów osobowych – przy wycofaniu generalnie przysługiwać będzie prawo do skorygowania nieodliczonej kwoty VAT.

Natomiast gdyby przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nabycia środka trwałego – np. byłby on wprowadzony z majątku prywatnego, zakupiony: od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, na fakturę VAT marża bądź na fakturę VAT, ale na osobę fizyczną na długo przed założeniem firmy etc. – co do zasady wycofanie do majątku prywatnego nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Uwaga! Wycofując środek trwały, przy którym nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT warto sprawdzić, czy nie był on w trakcie użytkowania remontowany lub ulepszany. Jeśli w środku trwałym znajdują się części składowe, od których mogliśmy odliczyć VAT, to wycofanie całego środka może podlegać opodatkowaniu. Kluczowe jest w tym momencie rozróżnienie, czy ewentualne części związane są tylko z typową eksploatacją (np. wymiana drobnych części, opon w samochodzie etc.), czy też mają wpływ na wartość środka trwałego(np. nowy silnik, ulepszone systemy). W tym drugim przypadku organy skarbowe mogą skłaniać się ku opinii, że wycofanie środka trwałego będzie jednak wymagać opodatkowania w VAT całej jego wartości.

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Źródło: Wycofanie środka trwałego z działalności a podatki