Zakup samochodu firmowego - gotówka, kredyt, leasing ich wady i zalety

Zakup za gotówkę

Część przedsiębiorców posiada środki własne, także jest w stanie zakupić nowy pojazd we własnym zakresie. W tym miejscu nie muszą się oni dopasowywać do wymogów banków lub firm leasingowych. Do tego, płacąc za pojazd „z góry” mają silniejszą pozycje negocjacyjną w rozmowie ze sprzedawcą. Dlatego, zakup (w rozumieniu samej czynności kupna – sprzedaży) samochodu firmowego za gotówkę może być tańszy. Dodatkową oszczędnością jest późniejsze ubezpieczenie oraz obsługa i naprawy (serwis) pojazdu. Posiadając własnościowy pojazd, bez pomocy finansowej z zewnątrz, przedsiębiorca może sam decydować jak i gdzie go ubezpieczy, w jakim warsztacie będzie go serwisować itp. Są to kolejne potencjalne oszczędności.

Dodatkowo warto zauważyć, że kupowany pojazd nie musi być nowy (może być używany) oraz spełniać warunków koniecznych do zakupu w kredycie lub leasingu (np. w zakresie daty produkcji czy limitu kilometrów). W zakresie finansowym, zakup samochodu przez firmę może być jej kosztem. Najprawdopodobniej najlepszym wyjściem, jest kupienie pojazdu od innego przedsiębiorcy VAT’owca, który wystawi odpowiedni dokument księgowy – fakturę VAT. Taki rodzaj zakupu jest możliwy nie tylko w salonach dealerskich, ale również od innych firm oraz z komisów. Dzięki temu, przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć nie tylko koszt zakupu pojazdu, ale również podatek VAT. Kwota odliczenia i możliwy procent, zależne są między innymi od sposobu użytkowania auta (wyłącznie służbowo, czy również prywatnie).

reklama reklama

Najważniejsze zalety:

możliwość negocjacyjna ceny zakupu;

wolność wyboru w zakresie obsługi pojazdu oraz ubezpieczenia;

własność pojazdu i możliwość jego sprzedaży;

Największe wady:

konieczność posiadania własnych środków;

potencjalne zamrożenie kapitału.

Leasing

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form zakupu pojazdów przez przedsiębiorców w Polsce. Forma ta została przewidziana przez przepisy kodeksu cywilnego, jednak definicja prawna różni się nieco od potocznie i ogólnie rozumianego leasingu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez leasing został określony następująco (art. 709¹ ustawy Kodeks Cywilny):

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Przykład praktyczny:



Za leasing w czystej formie – umowę leasingu, rozumieć więc należy przykładową sytuację:



Bank ABC S.A. (finansujący) i Pani spółka Potrzebujemy sp. z o.o. (korzystający) zawierają umowę w której: Bank zobowiązuje się kupić Samochód marki Szybki z salonu samochodowego w Gdyni Kowalski Malinowski Pojazdy Szybkie za kwotę 100 000 zł. Bank zobowiązuje się oddać samochód do używania Spółce Potrzebujemy na 4 lata. Spółka Potrzebujemy zobowiązuje się płacić Bankowi wynagrodzenie w ratach 3000 zł miesięcznie.

W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z „czystą” formą umowy leasingu jedyną opłatą są raty wynagrodzenia (brak tutaj znanych z rynku opłaty wstępnej, opłaty końcowej itp.). Co ciekawe od początku do końca pojazd jest własnością Banku i nie ma tutaj żadnego zobowiązania do przeniesienia własności pojazdu na spółkę Potrzebujemy sp. z o.o.. Leasing znany z kodeksu cywilnego jest więc bliższy potocznemu rozumieniu najmu pojazdu, niż leasingu. Leasing z przeniesieniem własności nazywany jest natomiast leasingiem finansowym.

W potocznym rozumieniu leasing polega na zakupie pojazdu, za środku uzyskane od firmy leasingowej lub banku. Jako zabezpieczenie umowy wprowadzana jest odpowiednia opłata własna (początkowa), a na końcu przewidziana opłata końcowa (wykupu), która umożliwia wykupienie samochodu na własność. Po zakończonej umowie leasingu własność przechodzi więc na korzystającego, który może go wykupić lub w wielu przypadkach oddać i podpisać kolejną umowę leasingu – w rozumieniu przeznaczenia jego wartości na nową opłatę wstępną. Rynek operuje dwoma pojęciami leasingu – operacyjnego i finansowego. Gdzie podstawową różnicę stanowi zaliczenie danego samochodu do składników majątkowych leasingodawcy lub leasingobiorcy. To rodzi konkretne konsekwencje finansowe i podatkowe.

Leasing, podobnie jak kredyt, pozwala z założenia kupić pojazd, kiedy przedsiębiorca nie posiada całości środków własnych na jego zakup. Do najważniejszych zalet leasingu zalicza się między innymi jego potencjalnie niższe koszty, niż kredytu – w tym miejscu jednak należy zauważyć, że faktyczny koszt leasingu i jego porównanie do kosztu kredytu, zależy od konkretnej operacji finansowej i należy go a każdym razem zweryfikować. Dodatkowym atutem leasingu, są z założenia niskie wpłaty początkowe, zaczynające się już od kilku procent wartości pojazdu. Do najważniejszych wad leasingu, które mogą pojawić się już przy późniejszej współpracy jest narzucanie przez leasingodawców (finansujących) konkretnych warunków dotyczących serwisowania, napraw czy utrzymywania samochodów. W niektórych przypadkach umowy określają nawet konkretnie wskazane punkty, gdzie należy naprawiać pojazd, czy marki opon, które należy kupować. Do tego dochodzą kwestie ubezpieczeniowe, narzucone przez finansujących. Oczywiście wybór pojazdu również zostaje w pewien sposób ograniczony – najczęściej do maksymalnie 5 letnich pojazdów.

W zakresie finansowym leasing jest o tyle prosty dla przedsiębiorcy, że to finansujący wystawia odpowiednie dokumenty księgowe dla użytkownika. Co miesiąc (lub inaczej jeżeli tak umówiono) otrzymujemy więc odpowiedni dokument, na którym możemy opierać się w swoich obliczeniach i rachunkach. Leasing może stanowić koszty przedsiębiorstwa (w tym opłaty i prowizje leasingowe). W zakresie podatku VAT należy natomiast rozróżnić leasing finansowy od operacyjnego. Z założenia leasing finansowy na gruncie przepisów VAT jest dostawą towarów, leasing operacyjny traktować należy natomiast traktować jako usługę. Większość umów funkcjonujących na rynku w Polsce, to umowy tak zwanego leasingu operacyjnego (leasingodawca wpisuje pojazd w swoje środki trwałe), co pozwala na operacje w zakresie rozliczenia VAT częściowo – czyli wraz z płatnością każdej kolejnej raty.

Najważniejsze zalety:

uzyskanie środków na pojazd;

niska wpłata własna;

prostsza procedura finansowania – mniej formalności;.

Największe wady:

koszty związane z narzuconym sposobem serwisowania oraz ubezpieczania pojazdu;

ograniczenia wieku pojazdów oraz przebiegu.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes