Exit tax - deklaracje i wpłaty podatku do 7 lipca 2019 r.

Exit tax

Wyjaśnijmy, że nowy podatek (podatek od wyjścia, exit tax) został wprowadzony mocą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2193).

W efekcie wejścia w życie niniejszej nowelizacji, z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT zostały wprowadzone przepisy przewidujące opodatkowanie nierealizowanych zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania podatnika, bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę), prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

Nowe regulacje zawarte w ustawie odpowiadają przepisom tzw. dyrektywy ATAD, tj. Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. U. UE L 193 z 19.7.2016 str. 1).

Exit tax oznacza, że firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaci 19 proc. wartości, a osoba fizyczna, rozliczająca się według ustawy o PIT, 3 proc., gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku, lub 19 proc. aktywów finansowych powyżej 4 mln zł.

Nowy termin zapłaty exit tax

Jak wynika z ustawy obowiązek złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków wyznaczony został do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków. W tym terminie podatnicy zobowiązani są do wpłaty zadeklarowanego podatku należnego.

Jednakże regulacje wprowadzona ustawą wymagają opracowania nowych wzorów formularzy podatkowych, których jeszcze nie ma. Ministerstwo Finansów dopiero pracuje nad wydaniem stosownych rozporządzeń oraz opracowaniem ich wersji elektronicznych, a także przygotowaniem ich opisów systemowych wraz z regułami poprawności umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX.

Z uwagi na to, jak wyjaśnia resort finansów, zasadne jest zapewnienie podatnikom niezbędnego czas do prawidłowego rozliczenia się z tytułu podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków. Wydłużenie podatnikom terminu składania deklaracji, o których mowa w art. 30 da ust. 14 ustawy PIT i art. 24f ust. 12 ustawy CIT, a także do wpłaty podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków ułatwi podatnikom prawidłowe wykonanie obowiązków nałożonych nowymi przepisami.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów przedłużyło do dnia 7 lipca 2019 r. terminy do złożenia przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych deklaracjach, za miesiące od stycznia do maja 2019 r.

Przedłużenie terminów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 197), które weszło w życie 1 lutego 2019 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2193),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 197).