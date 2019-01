IP BOX - 5% podatku od dochodów z praw własności intelektualnej

– IP Box to obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku ulga podatkowa, która ma zachęcić polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Nowa ulga dotyczy podatku dochodowego i polega na objęciu 5-proc., preferencyjną stawką podatkową dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Wojciech Popardowski, project manager w Ayming Polska.

Komercjalizacja oznacza w tym przypadku zarówno czerpanie dochodów ze sprzedaży, jak i pobieranie opłat licencyjnych za udostępnienie swojego produktu bądź usługi. Obejmuje m.in. wzory użytkowe, wzory przemysłowe, wynalazki czy programy komputerowe. Warunek jest taki, aby prawo własności intelektualnej było chronione prawem krajowym albo międzynarodowym.

– Aby skorzystać z IP Box, przede wszystkim trzeba posiadać kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Prawami tymi są np. patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy autorskie prawo do programu komputerowego. Co istotne, prawo do skorzystania z ulgi nabywa się już w momencie zgłoszenia do odpowiedniej instytucji dokumentów związanych z objęciem ochroną własności intelektualnej – precyzuje Wojciech Popardowski.

Podobnie jak w przypadku ulgi na badania i rozwój, przedsiębiorca planujący skorzystanie z IP Box jest zobowiązany do wyodrębnienia w prowadzonej ewidencji rachunkowej kosztów B+R danego projektu. Wyodrębnienie kosztów B+R na potrzeby jednej z tych dwóch zachęt podatkowych może więc być dla przedsiębiorcy punktem wyjścia do skorzystania z obu.

Zasadnicza różnica będzie polegać na tym, że w przypadku IP Box konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej projektu, która umożliwi udowodnienie związku między dochodem kwalifikującym się do ulgi a wydatkami poniesionymi w celu jego uzyskania.

– Wprowadzenie IP Box powoduje, że inwestowanie w działalność badawczo-rozwojową w Polsce staje się coraz bardziej opłacalne. Na świecie IP Box stosowany jest od wielu lat. Polska jako czternasty kraj Europy wprowadziła to rozwiązanie w swoim systemie podatkowym. Zaproponowana przez polski rząd 5-proc. stawka podatku dochodowego na tle innych krajów europejskich jest jedną z najniższych – zauważa Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor linii biznesowej Finance and Innovation w Ayming Polska.

Ustawodawca zadbał o szeroki katalog kosztów kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dodatkową zachętą jest też możliwość skorzystania z ulgi już od momentu zgłoszenia wniosku we właściwym urzędzie i jeszcze przed wydaniem decyzji przyznającej prawo ochronne. Nowa preferencja podatkowa pozwoli firmom sporo zaoszczędzić.

– Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca inwestuje w B+R i uzyskuje roczny dochód na poziomie 1 mln zł z komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej, może zyskać na tym 140 tys. Dla działów finansowo-księgowych wyzwaniem może być szczegółowa ewidencja kosztów i przychodów związanych z prawem własności intelektualnej, które są niezbędne do określenia podstawy dochodu do objęcia preferencyjną stawką podatku dochodowego – mówi Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.