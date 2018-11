IP box w PIT i CIT od 1 stycznia 2019 r.

IP Box to rozwiązanie, które ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. To także sposób na zachęcanie przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej. Tym samym to ważny krok na drodze do gospodarki opartej na wiedzy.

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności B+R lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT a także w PIT.

Dochód w ten sposób wygenerowany będzie opodatkowany stawką w wysokości 5%. Ulga będzie obowiązywać już od 2019 r. i dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości.

IP box to element polityki prorozwojowej funkcjonujący w wielu państwach, które postawiły na innowacyjność, jako koło napędowe gospodarki. Rozwiązanie typu IP box wdrożone zostało m.in. w Izraelu, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Luksemburgu.

„Wprowadzamy rozwiązanie IP box jako odpowiedź na postulaty środowiska przedsiębiorców zgłaszane w trakcie prac nad rządową Białą Księgą Innowacyjności. W ten sposób Polska dołącza do grona państw o wszechstronnie proinnowacyjnym ekosystemie, a przedsiębiorcy zyskują narzędzie, którego oczekiwali i które pozwoli in rozwijać działalność biznesową na nową skalę” - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Rozwiązanie IP box zaprojektowane zostało z myślą o:

- zwiększeniu zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju w sektorze prywatnym,

- pobudzeniu inwestycji w badania i rozwój firm, które skorzystały z funduszy UE na rozwój własnych jednostek badawczo-rozwojowych,

- zwiększeniu liczby zgłoszeń patentowych i patentów wydawanych przez Urząd Patentowy w Polsce oraz liczby patentów europejskich i międzynarodowych uzyskanych przez polskie podmioty,

- zwiększeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP jako potencjalnych źródeł dochodu.

„Po wprowadzonych z powodzeniem przez rząd ustawach o innowacyjności, które pozwalają przedsiębiorcom obniżyć podstawę opodatkowania o koszty związane z prowadzeniem prac B+R, system wspierania innowacyjności w Polsce zyskuje kolejne bardzo ważne ogniwo. Nowa ulga IP box znacząco obniża podatek od przychodów będących wynikiem prac B+R i premiuje te przedsiębiorstwa, które odważnie decydują się na uczynienie z własności intelektualnej źródła dochodów” – dodała minister Emilewicz.

IP box w praktyce

Do skorzystania z ulgi IP box konieczne jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.

Przykład nr 1 - zlecenie laboratorium badawczemu opracowania wzoru przemysłowego i uzyskanie prawa ochronnego na wzór przemysłowy

Przedsiębiorca produkujący meble ma zamiar unowocześnić swoją ofertę. Zleca więc laboratorium badawczemu opracowanie nowego modelu fotela wypoczynkowego. Po wykonaniu badań przez laboratorium badawcze przedsiębiorca rejestruje wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym, po czym rozpoczyna produkcję foteli zgodnie z zarejestrowanym wzorem. Przychody uzyskane ze sprzedaży foteli oraz koszty, które doprowadziły do uzyskania tych przychodów (koszty zlecenia badań do laboratorium, koszty rejestracji wzoru przemysłowego, koszty produkcji nowych foteli) są ewidencjonowane odrębnie od innych przychodów i kosztów (starsze modele mebli). Dochody uzyskane ze sprzedaży nowych foteli są opodatkowane niższą 5%-ową stawką podatkową.

Przykład nr 2 - przychody z udzielania licencji

Przedsiębiorca produkujący zabawki posiada patent na wynalazek plastyczne klocki dla dzieci i udziela innym producentom zabawek licencji na ten wynalazek. Uzyskany w związku z tym dochód (przychody z opłat licencyjnych minus koszty uzyskania licencji, czyli koszty badań, prac rozwojowych, które doprowadziły do uzyskania patentu na wynalazek, lub koszty zakupu patentu) podlega 5%-owej stawce podatku.

Przykład nr 3 - przeprowadzenie badań lub prac rozwojowych i zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego

Producent samochodów prowadzi badania lub prace rozwojowe nad ekologicznym silnikiem - mniej paliwożernym i emitującym mniej spalin niż tradycyjny silnik spalinowy. Uzyskany w wyniku procesu badawczego wynalazek - ekosilnik zostaje zgłoszony do Urzędu Patentowego. Urząd wszczyna postępowanie o uzyskanie patentu. W tym czasie, nie czekając na zakończenie postępowania patentowego, firma rozpoczyna produkcję samochodów, w których montuje ekosilnik. Przychody ze sprzedaży samochodów, w części proporcjonalnej do przychodów ze sprzedaży ekosilnika oraz koszty ich uzyskania (koszty badań lub prac rozwojowych, koszy procesu patentowania wynalazku, koszty produkcji ekosilnika) firma wyodrębnia w księgach rachunkowych. Stawka podatku CIT od dochodu wykazanego w odrębnej ewidencji księgowej wynosi 5%. Przedsiębiorca nie będzie musiał czekać ze stosowaniem ulgi do momentu, gdy uzyska patent. W przypadku jednak, gdyby nie udało mu się finalnie uzyskać patentu EKOCAR, będzie musiał zapłacić wstecz zaległy podatek.

Przepisy ustawy ściśle określają katalog praw własności intelektualnej oraz definiują pojęcie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Przepisy wprowadzające ulgę IP Box znajdują się w ustawie z dnia 23 października 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 1 zmiana 25. - PIT, art. 2 zmiana 28. - CIT oraz art. 24).