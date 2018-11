Jak rozliczyć fakturę z tytułu WNT otrzymaną z opóźnieniem

W przypadku nierozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ustawowych terminach należy dokonać korekty deklaracji za maj 2018 r. i wykazać podatek należny. Podatek naliczony wykazujemy natomiast na bieżąco w deklaracji, której termin złożenia nie minął. W takim przypadku moment rozliczenia podatku naliczonego jest późniejszy niż moment rozliczenia podatku należnego. Trzeba również złożyć informację VAT-UE za maj 2018 r.

Z pytania wynika, że przedsiębiorca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE). W ramach prowadzonej działalności nabył on towary w Niemczech. Zakładamy, że podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Kiedy rozliczamy podatek należny od WNT

Niezależnie od daty otrzymania faktury podatek należny trzeba rozliczyć za okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Ustawodawca uzależnił więc powstanie obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury. Co jednak w przypadku, gdy faktura nie zostanie wystawiona. W takiej sytuacji obowiązek ten powstanie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Zatem w przypadku wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej:

przed upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,

po upływie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, obowiązek podatkowy powstaje z upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru .

W omawianej sytuacji faktura została wystawiona 31 maja 2018 r. natomiast towar dotarł do Państwa 15 maja 2018 r. Faktura została więc wystawiona w miesiącu dostawy. Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy powstał w momencie wystawienia faktury, czyli ostatniego dnia maja 2018 r.

Kiedy odliczymy VAT naliczony od WNT

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz

towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gdy podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu takiego nabycia. Możemy ją odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że VAT należny został rozliczony (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

W omawianym przypadku, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, muszą zostać spełnione dwa warunki. Podatnik powinien (art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT):

otrzymać fakturę wystawioną na jego rzecz przez unijnego dostawcę w terminie 3 miesięcy, licząc od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

uwzględnić kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w deklaracji, w której obowiązany był rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Z pytania nie wynika, kiedy otrzymali Państwo fakturę i czy uwzględnili Państwo podatek należny. Jeśli nastąpiło to po 31 sierpnia 2018 r. (3 miesiące liczone od końca maja 2018 r., w którym powstał obowiązek podatkowy), nie będzie można rozliczyć podatku naliczonego w deklaracji, w której rozliczany jest podatek należny. W takiej sytuacji są Państwo zobowiązani rozliczyć podatek należny w deklaracji VAT-7 za maj 2018 r. Jeżeli w deklaracji za maj 2018 r. nie została uwzględniona kwota podatku należnego wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia, trzeba dokonać korekty deklaracji.

Natomiast odliczenia VAT naliczonego należy dokonać w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do jej złożenia, czyli „na bieżąco”.

W konsekwencji należy stwierdzić, że złożenie korekty deklaracji w terminie późniejszym niż 3 miesiące od upływu maja 2018 r., w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, nie będzie uprawniało do dokonania odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym podatnik będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego.

W taki sam sposób należy dokonać zapisów w JPK_VAT.

Podatnik otrzymał 15 maja towar zakupiony w Niemczech od podatnika podatku od wartości dodanej. Natomiast dopiero 15 października dotarła do niego faktura, z której wynika, że została wystawiona 31 maja 2018 r.



Wcześniej podatnik nie rozliczał VAT należnego ani naliczonego. W takim przypadku musi skorygować deklarację za maj i w poz. 23 i 24 deklaracji VAT-7/VAT-7K rozliczyć podatek należny od WNT. Natomiast w deklaracji za wrzesień, której termin złożenia mija 25 października, może rozliczyć VAT naliczony, gdy zakup służy sprzedaży opodatkowanej.