Sprzedaż samochodu firmowego podmiotowi z innego kraju UE - rozliczenie VAT

Status nabywcy ma decydujące znaczenie dla opodatkowania sprzedaży samochodu. W razie sprzedaży samochodu na rzecz kontrahenta z Niemiec (przy założeniu, że jest on podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych) transakcja będzie stanowić WDT, która po spełnieniu określonych przesłanek może być opodatkowana preferencyjną stawką 0%.



Natomiast w sytuacji gdy sprzedaż będzie dokonana na rzecz osoby fizycznej - ­ co do zasady ­- taką transakcję należy wykazać w deklaracji VAT jako sprzedaż krajową, stosując właściwą dla określonego towaru stawkę VAT.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, w wykonaniu czynności przenoszących prawo do rozporządzania towarami jak właściciel. Jednak aby dostawa towaru stanowiła transakcję WDT, muszą wystąpić przesłanki określone w art. 13 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którymi nabywca towaru musi być:

reklama reklama

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą; podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - co do zasady - jest opodatkowana preferencyjną stawką VAT 0%, jeżeli:

podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składający deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Dlatego w analizowanym przypadku sprzedaż samochodu przez polskiego podatnika na rzecz kontrahenta z Niemiec (przy założeniu, że jest on podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju) będzie stanowić WDT. Po spełnieniu warunków określonych w art. 42 ustawy o VAT możliwe będzie zastosowanie do tej transakcji preferencyjnej stawki VAT 0%. Należy ją wykazać w deklaracji VAT-7/VAT-7K w poz. 21 (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

Natomiast w sytuacji gdy sprzedaż będzie dokonana na rzecz osoby fizycznej - ­ co do zasady ­- taką transakcję należy wykazać w deklaracji VAT jako sprzedaż krajową, stosując właściwą dla określonego towaru stawkę VAT.

Pamiętać należy, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej zwolniono dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Polecamy: Biuletyn VAT

Podstawa prawna:

art. 13 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669

poz. 50 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. z 2017 r. poz. 2454; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 635

Adrian Błaszkiewicz, Ekspert w zakresie VAT