Jak rozliczyć VAT w przypadku zakupu towarów spoza UE odprawionych w innym państwie unijnym

Podatnik jest obowiązany rozliczyć w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie sprowadzonego z Chin towaru. Szczegóły poniżej.

Sprowadzenie towaru spoza Unii Europejskiej do innego państwa członkowskiego niż Polska stanowi import towarów w tym państwie. W konsekwencji sprowadzenie towarów z Chin do Niemiec (do portu w Hamburgu) stanowiło dokonany w Niemczech import tych towarów. Import ten podlega, co do zasady, opodatkowaniu niemieckim VAT. W praktyce w takich przypadkach najczęściej zastosowanie znajduje obowiązujące w państwach członkowskich zwolnienie od podatku importu towarów, które są następnie przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W konsekwencji nie dochodzi do faktycznego opodatkowania importu towarów niemieckim VAT.

Nietransakcyjne WNT

Niezależnie od tego, czy wskazane zwolnienie znalazło w przedstawionej sytuacji zastosowanie, czy też nie, przemieszczenie towaru z Niemiec do Polski stanowiło dla podatnika tzw. nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 listopada 2016 r. (sygn. IBPP2/4512-549/16-2/IK) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2017 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.179.2017.1.JN). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:

(…) przemieszczenie towarów z krajów trzecich na terytorium Niemiec stanowi import towarów na terytorium tego kraju, a Wnioskodawca dla tej transakcji działa w charakterze podatnika podatku od wartości dodanej w tym państwie. (...) Dalsze przemieszczenie przez Wnioskodawcę własnych towarów, uprzednio zaimportowanych i dopuszczonych do obrotu w Niemczech, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, które podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru powstanie u podatnika 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu przemieszczenia ich do Polski (zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Podstawę opodatkowania stanowić będzie cena nabycia towaru (art. 30a ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT) obejmująca zapłacone w Niemczech z tytułu importu towarów cło (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 stycznia 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.141.2017.1.JS).

UWAGA!

Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przemieszczonych do Polski będzie cena nabycia towaru, tj. wartość, jaka znajduje się na fakturze wystawionej przez dostawcę towaru, zwiększona o podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, związane z nabyciem towarów (z wyjątkiem kwoty podatku).

Rozliczenie w deklaracji WNT

Podatnik powinien ująć wewnątrzwspólnotowe nabycie w:

poz. 23 i 24 deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego oraz w poz. K_23 i K_24 pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc powstania obowiązku podatkowego (wskazując jako dane kontrahenta dane niemieckiego przedstawiciela podatkowego); poz. 43 i 44 albo 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia (lub za dwa późniejsze), a także w poz. K_43 i K_44 oraz K_45 i K_46 pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc powstania obowiązku podatkowego (lub za dwa późniejsze) - jeżeli sprowadzany towar zostanie wykorzystany do wykonywania czynności opodatkowanych (podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na zasadach ogólnych - zob. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c) ustawy o VAT); części D informacji podsumowującej VAT-UE składanej za miesiąc powstania obowiązku podatkowego (ze wskazanym w pozycji „Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta” numerem VAT niemieckiego przedstawiciela podatkowego - zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.179.2017.1.JN).

Przykład

Podatnik kupił w Chinach urządzenie za 3000 euro, które 12 maja 2018 r. zostało sprowadzone do Polski przez Niemcy. W Niemczech zostało odprawione przez agencję celną będącą niemieckim przedstawicielem podatkowym podatnika. Cło zapłacone w Niemczech od tego towaru wyniosło 150 euro (podatek VAT nie wystąpi). Urządzenie to zostanie zaliczone do środków trwałych podatnikach i będzie wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. W takim przypadku przemieszczenie tego towaru z Niemiec do Polski stanowiło dla polskiego podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które powinien był wykazać w:

poz. 23 i 24 deklaracji VAT-7 za czerwiec 2018 r. w kwotach (przyjmując do przeliczenia kurs 4,2758 zł, tj. kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. na 14 czerwca 2018 r.; zob. art. 31a ust. 1 ustawy o VAT) 13 469 zł (3150 euro x 4,2758 zł = 13 468,77 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 13 469 zł) oraz 3098 zł (13 468,77 zł x 23% = 3097,75 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 3098 zł); kwoty te podatnik powinien również wykazać w poz. K_23 i K_24 pliku JPK_VAT przesyłanego za czerwiec 2018 r.;

Fragment deklaracji VAT-7

poz. 43 i 44 albo 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia (ewentualnie późniejszej), a także w poz. K_43 i K_44 oraz K_45 i K_46 pliku JPK_VAT przesyłanego za miesiąc powstania obowiązku podatkowego (lub za dwa późniejsze) w kwotach 13 469 zł i 3098 zł;

Fragment deklaracji VAT-7

części D informacji podsumowującej VAT-UE składanej za czerwiec 2018 r. (wskazując w polu Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta numer VAT UE niemieckiego przedstawiciela podatkowego).

Fragment informacji podsumowującej

Podstawa prawna:

art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 5, art. 30a ust. 2 w zw. z art. 29a ust. 2, art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650

Tomasz Krywan, doradca podatkowy, autor komentarza do VAT 2018 wydanego przez INFOR PL S.A.