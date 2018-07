VAT z tytułu importu towarów - czy można go płacić z rachunku VAT

Ministerstwo Finansów i informuje, że podatek VAT z tytułu importu towarów nie może być obecnie rozliczany przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności. Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane w enumeratywnie wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług przypadkach, w tym m.in. do dokonania zapłaty podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. Dokonując płatności podatku VAT przy imporcie towarów podatnik rozlicza jednocześnie kwotę cła. Tym samym tego typu płatność nie może być dokonywana ze środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Ta odpowiedź pochodzi z dyżuru telefonicznego, który odbył w redakcji portalu infor.pl 28 czerwca 2018 r. Na pytania podatników odpowiadał Wojciech Dąbrowski ekspert z Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów. W niniejszym artykule Autor uzasadnia konkretnymi przepisami tezę odwrotną. Widać więc wyraźnie, że sprawa jest kontrowersyjna i póki co warto w tym temacie zachować szczególną ostrożność.

VAT z tytułu importu towarów jest wpłacany na rachunek urzędu skarbowego, a nie na rachunek urzędu celno-skarbowego. W konsekwencji nie ma przeszkód, aby podatek ten był wpłacany z rachunku VAT.

1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istotą tego mechanizmu jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała część, odpowiadająca kwocie VAT - na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT).

Środkami zgromadzonymi na rachunku VAT dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób. Zważywszy, że dostawca nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój zwykły rachunek bankowy, nie może przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie VAT szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi.

Sposoby dysponowania kwotami zgromadzonymi na rachunku VAT określają przepisy art. 62b ust. 2 ustawy - Prawo bankowe. Wynika z nich, że rachunek VAT może być obciążany m.in. w celu wpłaty:

VAT,

dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT

odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego (art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe).

Jak widać, w przepisie tym nie ma mowy o wpłatach na rachunek urzędu celno-skarbowego.

Nie ma to jednak znaczenia z punktu widzenia wpłacania VAT z tytułu importu towarów. Do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów właściwy jest bowiem naczelnik urzędu skarbowego (art. 33 ust. 6 ustawy o VAT). W konsekwencji wpłaty VAT z tytułu importu towarów są dokonywane na rachunek urzędu skarbowego.

Wpłaty VAT z tytułu importu towarów nie są zatem dokonywane na rachunek urzędu celno-skarbowego. W szczególności świadczy o tym także fakt, że do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów upoważniony jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego. Wpłaty tych należności dokonywane są na rachunek urzędu skarbowego (art. 57 ustawy - Prawo celne oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego - Dz.U. poz. 391), a nie na rachunek urzędu celno-skarbowego.

A zatem VAT z tytułu importu towarów jest wpłacany na rachunek urzędu skarbowego (w Nowym Targu), a nie na rachunek urzędu celno-skarbowego. W konsekwencji nie ma przeszkód, aby podatek ten był płacony z rachunku VAT.

Podstawa prawna:

art. 33 ust. 6 oraz art. 108a-108d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650

art. 62b ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1075

Tomasz Krywan, doradca podatkowy, autor komentarza do VAT 2018 wydanego przez INFOR PL S.A.