Czy trzeba zapłacić VAT od importu towaru dostarczonego przez kuriera

Tak, należy dokonać odprawy celnej sprowadzonych z Chin towarów. Import towarów będzie zwolniony z cła. Pomimo zwolnienia z cła podatnik będzie zobowiązany zapłacić VAT od importu towaru.

Import towarów na terytorium Polski podlega opodatkowaniu VAT (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). W ustawie o VAT zawarto legalną definicję importu towarów (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT).

Definicja

Import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Jak z tego wynika, ustawodawca kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, którą jest przywóz towaru. Tym samym dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu.

W przypadku gdy ciąży na nas obowiązek uiszczenia cła albo cło na towar zostało zawieszone w całości lub w części, stajemy się podatnikami VAT z tytułu VAT.

Co do zasady, import towarów jest opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, jednak zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział dla określonych towarów i usług zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienie z tego opodatkowania.

Zwolniony z opodatkowania VAT jest import przesyłek wysyłanych bezpośrednio z terytorium państwa trzeciego do odbiorcy przebywającego na terytorium Polski. Zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że (art. 51 ustawy o VAT):

wartość przesyłki nie przekroczy 22 euro;

import towarów nie nastąpił w drodze zamówienia wysyłkowego.

Pojęcie „zamówienie wysyłkowe” nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Zakupy w drodze zamówienia wysyłkowego powinny posiadać jednak następujące cechy:

zamówienie nie jest składane osobiście przez kupującego u dostawcy, ale jest dokonywane przez Internet, drogą pocztową lub telefoniczną,

zamówiony towar jest przesyłany, na wskazany przez kupującego adres, przez podmioty wyspecjalizowane w dziedzinie dostarczania przesyłek, czyli np. przez kuriera, operatora pocztowego.

Z pytania nie wynika, jak doszło do zamówienia wzorca. W naszym przypadku wartość przesyłki wynosi 33 USD. Tym samym wskazane zwolnienie nie znajdzie tutaj zastosowania, ponieważ wartość towaru przekracza kwotę zwolnienia.

W ustawie przewidziano także inne zwolnienia od podatku w przypadku importu. Import próbek towarów podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (art. 67 ust. 1 ustawy o VAT). Za próbkę towaru, o której mowa, uważa się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja.

Ponadto ustawodawca zwolnił import próbek i towarów o niewielkiej wartości (art. 70 ustawy o VAT). Zwolnienie to może zostać zastosowane, gdy próbki:

są bezpłatnie przywożone z terytorium państwa trzeciego lub są uzyskiwane na imprezach,

są przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania,

mogą być używane wyłącznie w celu reklamy i mają niewielką wartość jednostkową; ich wartość i ilość, biorąc pod uwagę liczbę zwiedzających i wystawców, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy

nie nadają się do obrotu handlowego.

W przypadku towarów muszą być one przywiezione w celach demonstracyjnych i w trakcie imprezy ulegają zniszczeniu. Zwolnienie to dotyczy towarów i próbek przeznaczonych na targi lub wystawy.

W tym miejscu należy zauważyć, że w naszym przypadku nie znajdzie zastosowania regulacja przewidująca zwolnienie z VAT dla importu próbek towarów. Z opisu sprawy wynika bowiem, że importowany jest wzorzec, a nie próbka, która ma służyć promocji. Wzorzec oznacza wzór rzeczy lub wyrobu. Ponadto wzorzec nie jest bezpłatnie przewożony. Z pytania nie wynika także, aby wzorzec był przeznaczony na targi lub wystawy. Wzorzec nie podlega zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem na podstawie omówionych zwolnień dotyczących próbek.

Importowany wzorzec opodatkowujemy stawką VAT właściwą dla importowanego towaru. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła. Co istotne, w przypadku gdy towar jest zwolniony z cła, również stajemy się podatnikami VAT. Wówczas towar będzie korzystał ze zwolnienia z cła na podstawie art. 23 i 24 rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Zwolnione z cła są bowiem przesyłane towary o niewielkiej wartości. Towary o niewielkiej wartości to towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. Zwolnienie to jednak nie obejmuje takich towarów, jak:

wyroby alkoholowe,

perfumy i wody toaletowe,

tytoń i wyroby tytoniowe.

W tym przypadku wartość przesyłki nie przekracza kwoty 150 EUR. W związku z tym importowany wzorzec będzie zwolniony z cła.

Podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty VAT z uwzględnieniem obowiązujących stawek.