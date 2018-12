Innovation box (IP Box) - ulga podatkowa dla firm inwestujących w badania

Z ulgą podatkową "innovation box" (IP Box), która zachęca do wykorzystania w kraju efektów badań, Polska podejmuje uczciwą konkurencję podatkową - uważa wiceminister finansów Filip Świtała.

Wiceminister wyjaśnił w rozmowie z PAP, że wchodzące w życie 1 stycznia br. regulacje są dopełnieniem przepisów, dających preferencje podatkowe dla wydatków na badania i rozwój. "Obecnie od kilku lat obowiązują przepisy, które stopniowo były rozszerzane i zachęcają przedsiębiorców do ponoszenia wydatków na badania i rozwój. To się dzieje, jednak efekty tych badań są często wykorzystywane gdzie indziej i kto inny na tym korzysta" - tłumaczy Świtała.

reklama reklama

Dodał, że ulga "innovation box" zachęca także do wykorzystania w kraju efektów badań, gdyż komercjalizacja wyników badań będzie wiązała się z preferencją podatkową.

"Proponujemy stawkę 5 proc. dla dochodów z komercjalizacji własności intelektualnej. Jest to dość szeroko zdefiniowane; dotyczy m.in. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, prawa ochronne dla produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, weterynaryjnych, praw autorskich do programów komputerowych" - wyjaśnił.

Warunkiem ulgi jest, by wytworzona w Polsce własność intelektualna została w naszym kraju wykorzystana, nawet jeżeli byłaby to sprzedaż np. patentu. Dochody z takiej sprzedaży będą opodatkowane niższą stawką. Wiceminister zaznaczył, że wykorzystanie takiej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na badania i rozwój uprawniającej do wyższych kosztów uzyskania przychodów.

Według Świtały nowe przepisy są niezbędne, a polskie regulacje podatkowe zachęcające firmy do wydatków B+R zostały wprowadzone za późno. "Pierwszy krok w tym celu Irlandia zrobiła już w 1973. Decyzje o IP Box w Polsce powinny zostać podjęte znacznie wcześniej. Dziś regulacje takie występują w szeregu krajów Europy; na Cyprze, na Węgrzech, w Holandii, w Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech ..." - tłumaczy Świtała.

"Jest wyraźne parcie w tym kierunku. Nie możemy czekać - to jest uczciwa konkurencja podatkowa. My w niej, siłą rzeczy, w końcu zaczynamy brać udział" - tłumaczy wiceminister. "Nieuczciwa konkurencja to raje podatkowe, a my mówimy: ponosisz u nas wydatki, prowadzisz badania, komercjalizujesz swoją własność intelektualną i masz z tego dochody, to możesz skorzystać z niższej stawki - 5 proc." - wyjaśnił wiceminister.

Zaznaczył, że ulga będzie przysługiwać każdemu podmiotowi, który spełni określone warunki, bez względu na to, czy jest to firma polska, czy zagraniczna.

Dodał, że OECD, według inicjatywy BEPS przeciwdziałającej erozji podstawy opodatkowania, zezwala na stosowanie przepisów o IP Box - przy uwzględnieniu transparentności i uwzględnieniu, że firma prowadzi w danym kraju rzeczywistą działalność.

"Spełniamy wymagania OECD" - zapewnił Świtała. "Raje podatkowe oferując bardzo niską stawkę, bliską zera, dla danych dochodów, zabierają cudzą bazę podatkową, nie ponosząc żadnej straty, bowiem i tak tej bazy podatkowej by nie miały. Nasz IP Box nie prowadzi do zabierania innym krajom bazy podatkowej, bowiem ulga wiąże się z utrzymywaniem rzeczywistej działalności w Polsce" - zapewnił wiceminister.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Poinformował ponadto, że Polska, ze stawką w wysokości 5 proc. jest w dolnej granicy, jeśli chodzi o rozwiązania stosowane w Europie. "Patrząc na UE jesteśmy w pierwszej piątce. Cypr ma stawkę w wysokości 2,5 proc., Węgry mają 4,5 proc., Holandia - 5 proc., Belgia - 5,1 proc." - powiedział.

Pytany o koszty nowych rozwiązań dla budżetu, wiceminister poinformował, że stosowne szacunki były robione, ale nie było danych, na podstawie których ministerstwo mogłoby dokonać precyzyjne wyliczenia. "To zależy od szeregu czynników, które są trudne do przewidzenia" - powiedział. Zapewnił, że rozwiązania te są bezpieczne i nie ma obawy o to, że mogą być nadużywane.

Poinformował ponadto, że nowe przepisy będą podlegały objaśnieniom MF w nowej formule - dającej ochronę podatnikowi stosującemu się do nich. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Zobacz: Podatki 2019