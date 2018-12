Ulga na złe długi – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w tym zakresie zakłada ustawa w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która została podpisana przez prezydenta 3 grudnia br., czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Zawiera ona prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców przez 10 lat ma zostać blisko 4 mld zł. Zmiany dotyczą przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorców, stąd też nowela nazywana jest tzw. pakietem MŚP. Nowe regulacje w przeważającej większości zaczną obowiązywać w 2019 r.

Nowe regulacje w prawie podatkowym od 2019 r.

Wyjaśnijmy na wstępie, że nowa ustawa wprowadza zmiany w dwóch obszarach, tj. prawie podatkowym i prawie gospodarczym. Jeżeli chodzi o zmiany w prawie podatkowym (podatkach dochodowych), to zakłada się m.in.:

a) likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:

- informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,

- odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,

- dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

b) wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),

c) podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

d) wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;

e) wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;

f) zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki.

Obok powyższych zmian w podatkach dochodowych nowela przewiduje również zmiany na gruncie ustawy o VAT, tj. modyfikuje przepisy w zakresie tzw. ulgi na złe długi.

Ulga na złe długi po 1 stycznia 2019 r.

Nowela przewiduje, że począwszy od 1 stycznia 2019 r., będzie miało miejsce skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną. Chodzi o art. 89a ust. 1 i art. 89b ust. 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Obecnie wierzytelność uznaje się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ustawodawca termin ten skraca do 90 dni.

Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy szybciej będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi. Innymi słowy, wierzyciele zyskują prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny, natomiast dłużnicy będą zmuszeni do wcześniejszej niż obecnie korekty odliczonego VAT.

Warto mieć na uwadze, że choć nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2019 r., to będą one miały zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – podpisana przez prezydenta 3 grudnia 2019 r.