Zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.

60 dni na rachunek rozliczeniowy

Zwrot w terminie 60 sni przysługuje każdemu podatnikowi, u którego wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, oraz podatnikowi, który: • dokonuje sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium naszego kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce; • w związku ze świadczeniem usług lub dokonaniem dostawy poza terytorium Polski nabył towary lub usługi, w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego; są to zakupy, od których przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT, gdyby wykonywał te czynności w Polsce.