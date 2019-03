Wydłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8 do 31 października 2019 r.

Regulacje wydłużające termin złożenia CIT-8

Zmiany przewiduje projekt z dnia 28 lutego 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 4 marca br.

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia przedłuża się do dnia 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

1) których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r.;

2) osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 tej ustawy;

3) nieobowiązanych w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Powody wprowadzenia zmiany

Wyjaśnijmy, że podatnicy podatku CIT są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zeznanie CIT-8 należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Zmiana (zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 2126) art. 45ba ustawy o PIT, skutkująca uchyleniem zwolnienia od obowiązku elektronicznego składania deklaracji przez płatnika, spowodowała również pośrednio utratę przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych prawa do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 27a ustawy CIT. Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 r. każde zeznanie składane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymóg posiadania takiego podpisu generuje dodatkowy koszt działalności związany z jego zakupem (i wydaniem przez podmiot wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji) bądź wyznaczeniem w tym celu pełnomocnika (druk UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji), co w praktyce oznacza zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego.

Wskazane obciążenie dotyczy w szczególności najmniejszych podmiotów działających na rynku, czy dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich), które zazwyczaj nie zatrudniają pracowników, nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku i, co do zasady, korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, w tym związanych z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe (organizacje non profit).

Z uwagi na powyższe uwarunkowania, resort finansów zdecydował o wprowadzeniu wydłużonego terminu do złożenia zeznania CIT-8 do dnia 31 października 2019 r.

Projekt rozporządzenia obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r., jeżeli podatnik taki osiąga wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie był obowiązany w roku podatkowym za które ma być złożone zeznanie do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT.

Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ na jego podstawie wydłużone zostaną terminy dotyczące obowiązków wynikające z ustawy. Pozwoli to tym podatnikom lepiej przygotować się do wypełnienia ich obowiązków ustawowych.

Rozwiązanie proponowane w projekcie może dotyczyć grupy 130 tysięcy podatników podatku dochodowego od osób prawnych.