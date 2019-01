Dopłaty do zimowisk, ferii – zwolnienie z PIT

W przypadku gdy dopłata do zimowisk, ferii dla dzieci i młodzieży do lat 18 pochodzi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wówczas w całości korzysta ze zwolnienia z PIT, natomiast gdy dopłata pochodzi z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł. A co z dopłatami do półkolonii, półzimowisk?