Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Zwolnienia > Prezenty dla pracownika z ZFŚS 2018/2019 - do 1000 zł bez PIT

Prezenty dla pracownika z ZFŚS 2018/2019 - do 1000 zł bez PIT

W 2018 roku świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 1000 zł rocznie (limit ten nie ulegnie zmianie także w 2019 roku). Ze zwolnienia tego korzystają świadczenia pieniężne i rzeczowe otrzymane zgodnie z regulaminem ZFŚS, tj. w szczególności z uwzględnieniem tzw. kryterium socjalnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak bonów, talonów, kart upominkowych i innych tego typu kuponów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Natomiast zwolnienie dotyczy środków na karcie przedpłaconej, bo zdaniem organów podatkowych jest to rodzaj świadczenia pieniężnego.