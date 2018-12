Karta przedpłacona najlepszym prezentem świątecznym dla pracowników

Coraz bliżej święta

Grudzień to miesiąc, w którym pracodawcy najczęściej wręczają podarunki swoim pracownikom – robi tak aż dziewięć na dziesięć firm w Polsce (zob. Raport „Drogowskaz Motywacyjny 2018”). Aby upominki były trafione warto poznać i wsłuchać się w potrzeby obdarowywanych.

Zdaniem aktywnych zawodowo Polaków idealny prezent od pracodawcy powinien być dopasowany do potrzeb i gustów osoby obdarowywanej, a także praktyczny i funkcjonalny – tak wskazało odpowiednio 57 proc. i 45 proc. respondentów badania „Szef pomaga Mikołajowi” przeprowadzonego na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services. Co piąty badany uważa, że najbardziej wartościowy prezent to taki, który jest trwały i wygodny, a pracownik ma wybór, kiedy i gdzie z niego skorzysta.

Czy istnieje idealny prezent od pracodawcy?

Wyniki badania „Szef pomaga Mikołajowi” jednoznacznie wskazują, jakie cechy powinien mieć idealny prezent. Według 57 proc. aktywnych zawodowo Polaków powinien być dopasowany do potrzeb obdarowywanego. Zdania, że praktyczny i funkcjonalny jest 45 proc. pracowników, a 29 proc., że elegancki i estetyczny. Przykładem prezentu, który łączy wszystkie te cechy jest karta przedpłacona. Argumentów przemawiających za takim upominkiem jest wiele. Niemniej ciekawe jest to, że zdaniem 62 proc. badanych karta przedpłacona jest bardziej eleganckim sposobem przekazania pieniędzy niż przelew na konto czy gotówka.

Pracownicy postrzegają karty przedpłacone jako coś więcej niż gotówkę. Możliwość płatności kartą w wszędzie w Polsce, za granica i w Internecie to odpowiedź na potrzebę wykorzystania prezentu zgodnie z indywidualnymi potrzebami, dzięki którym pracownik sam wybierze dla siebie prezent. Dodatkowe unikalne i najlepsze na rynku zniżki i rabaty, pozwalające na oszczędność pracownikom w tym czasie, tym bardziej zwiększają atrakcyjność tego prezentu w oczach obdarowanych - powiedziała Marta Robak, Junior Product Manager w Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce.

Aż 78 proc. ankietowanych za wartość karty przedpłaconej uznaje możliwość realizacji w wielu miejscach, 77 proc. podkreśla możliowość samodzielnego zarządzania nią w każdym miejscu i czasie a także brak dodatkowych opłat za korzystanie z niej. Istotnym elementem, na który zwracają uwagę pracownicy jest także bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartą – co deklaruje 75 proc. respondentów, a 73 proc. docenia dodatkowe zniżki i rabaty. Na brak konieczności podawania dodatkowych danych, wypełniania formularzy zwraca uwagę 71 proc. pracowników.

Trafiony prezent

Jak wynika z badania, prawie 90 proc. aktywnych zawodowo Polaków, która otrzymała od swojego pracodawcy kartę przedpłaconą, była zadowolona z takiej formy prezentu i z przyjemnością wykorzystała go na swoje potrzeby. Natomiast prawie 83 proc. pracowników ucieszyłoby się z otrzymanej od pracodawcy takiej właśnie karty w okresie okołoświątecznym. Dlaczego? Bo wręczenie takiego prezentu realnie wspiera budżet pracowników, który w grudniu jest nadzwyczaj nadszarpnięty.

Badanie „Szef pomaga Mikołajowi” przeprowadzone zostało na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services przez SW Research na reprezentatywnej próbie osób aktywnych zawodowo liczącej 1028 osób, metodą wywiadów on-line (CAWI) w terminie 12-18.10.2018.

