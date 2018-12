Kto zapłaci 9% CIT od 2019 roku

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2159), wprowadza preferencyjną stawkę w rozliczeniu CIT w wysokości 9%. Zgodnie z art. 17 tejże Ustawy, zmiana brzmienia w art. 19 ust. 1 pkt. 2 wprowadzającego nową stawkę, wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 roku.

Będzie ona zatem stosowana przez podatników do rozliczania zaliczek w 2019 roku i finalnie do przygotowania rozliczenia za 2019 rok, które należy złożyć w roku następnym tj. 2020 r.

Prawo do zastosowania preferencyjnej stawki CIT

Obniżce stawki CIT, będzie jednak towarzyszyć redukcja katalogu firm uprawnionych do zastosowania tej stawki. Prawo przysługiwać będzie tylko wybranym podatnikom, którzy spełnią łącznie dwie przesłanki:

przychody podatnika osiągnięte w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 1,2 mln EUR (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł);

podatnik posiadał będzie status małego podatnika.

Zatem podatnicy, którzy prowadzili działalność również w poprzednim roku, w celu ustalenia czy będą mogli skorzystać z 9% stawki CIT, będą musieli wziąć pod uwagę przychody zarówno z roku poprzedniego (weryfikacja czy posiadają status małego podatnika), jak i z roku bieżącego. Natomiast podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku rozpoczęcia tej działalności), będą zobowiązani uwzględnić jedynie przychody z roku bieżącego.

Wraz z nowelizacją przepisów dotyczących preferencyjnej stawki CIT pojawiają się również dodatkowe pytania, związane z praktyczną stroną jej zastosowania, które wyjaśniamy poniżej.

Warunki stosowania stawki 9 %

Zgodnie z art. 16 Ustawy stawkę 9% stosujemy jedynie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r., czyli nie możemy zastosować jej do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku 2018 rozliczanych w roku 2019.

Nieprecyzyjność znowelizowanych przepisów nasuwa wątpliwości co do możliwości zastosowania stawki 9% do wartości przychodów osiągniętych przez podatnika do wysokości 1,2 mln EUR, a następnie 19% jedynie do nadwyżki wartości przychodów osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym.

Z uzasadnienia do Ustawy wynika, iż przekroczenie przez podatnika progu 1,2 mln EUR powoduje, iż podatnik traci prawo do stosowania obniżonej stawki CIT tj. 9%. Również literalna wykładnia znowelizowanych przepisów art. 19 a) w ust. 1 pkt. 1 i 2 otrzymujących brzmienie:

1) 19% podstawy opodatkowania;

2) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.”

wskazuje, iż znaczenie ma zatem całość przychodów osiągniętych w roku podatkowym. Jeżeli całość przychodów osiągniętych w roku podatkowym nie przekracza wartości 1,2 mln EUR stosujemy wtedy stawkę 9%, natomiast jeżeli całość przychodów przekroczy wskazany próg, zastosowanie znajduje stawka 19% i takie stanowisko potwierdzają również pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej.