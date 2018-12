Limit kosztów zamiast kilometrówki od 2019 r.

Nowe brzmienie przepisu art.23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prezentujemy poniżej:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”.

reklama reklama

Z jednej strony można traktować to jako ułatwienie dla przedsiębiorcy (i oficjalnie taka jest intencja ustawodawcy), z drugiej jednak, w większości przypadków może się okazać, że 20% odliczenie kosztów eksploatacyjnych samochodu osobowego będzie mniej korzystne z punktu widzenia obniżenia podstawy opodatkowania, niż ma to miejsce przy obecnym rozwiązaniu rozliczania kosztów na podstawie kilometrówki.

Rozważmy prosty przykład:

Jeżeli przedsiębiorca przejedzie (samochodem o pojemności skokowej > 900 cm3) w grudniu 2018 r. 1000 km i poniesie przy tym koszty eksploatacyjne w wysokości 2000 zł, to na podstawie kilometrówki do kosztów mógłby zaliczyć 835,80 zł. Od nowego roku będzie mógł jednak zaliczyć tylko 400 zł (20%). Tym samym po nowelizacji ustawy w omawianym przypadku zaliczy on do kosztów uzyskania przychodów mniej o 435,80 zł.

Ponadto, do art. 23 dodaje się ustęp 5a, który stanowi, że 20% kosztów obejmuje także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Powyższe zmiany dotyczą tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z samochodów stanowiących ich własność prywatną, niewprowadzonych do firmowej ewidencji środków trwałych.

Co ważne, art. 23 ust. 1 pkt 36 dotyczący kilometrówki pracowników (wyjazdy służbowe) pozostaje niezmieniony.

Bartosz Gebel

Biuro rachunkowe Ergotax Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2193.