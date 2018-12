Zmiany w rozliczeniach kosztów nabycia i użytkowania samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r. w zakresie PIT i CIT

Amortyzacja samochodów osobowych

Obecnie możliwy jest zakup i amortyzacja samochodów osobowych, jednak zostały w tym zakresie nałożone limity w wysokości 30.000 euro dla samochodów elektrycznych oraz 20.000 euro dla samochodów innych niż elektryczne.

Nowelizacja przewiduje podwyższenie limitów wartości samochodu osobowego do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego do 225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych oraz 150.000 zł dla samochodów innych niż elektryczne.

AMORTYZACJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Ustawa Obecny stan prawny Od 1 stycznia 2019 r. Ocena zmian z punktu widzenia podatnika PIT, CIT Limit 20.000 Euro dla samochodów nieelektrycznych Limit 30.000 Euro dla samochodów elektrycznych Limit 150.000 zł dla samochodów nieelektrycznych Limit 225.000 zł dla samochodów elektrycznych Pozytywna

Przykład:

Podatnik zakupił samochód o wartości 300.000 brutto (243.902,44 netto, 56.097,56 VAT).

Samochód służy podatnikowi do celów mieszanych, zatem podatnik odlicza 50% VAT czyli kwotę 28.049 złotych. Kwota netto oraz nieodliczona kwota VAT będzie niezbędna do wyliczenia kwoty jaka będzie podlegała amortyzacji i wyniesie 271.141,44. Kwota ta przewyższa limit 150.000. Kwota dopuszczalnego limitu to 55,32%. Taka wartość ceny netto i nieodliczonego VAT będzie mogła zostać zamortyzowana.

Koszty ubezpieczenia

Nowe regulacje przewidują podwyższenie kwoty wydatkowanej na ubezpieczenie samochodu osobowego, jaka będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy będą mieli możliwość zaliczenia do KUP wydatków z tytułu ubezpieczenia samochodu w takiej proporcji w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Przykład:

Jeżeli zatem wartość pojazdu przyjęta dla celów ubezpieczenia wyniesie 250.000 zł, to odliczeniu będzie podlegało 60% kosztów ubezpieczenia (150.000 zł / 250.000 zł = 0,6 = 60%).

Leasing, najem, dzierżawa samochodów

Nowe przepisy wprowadzają również ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie korzystanie przez podatników z wymienionych form wykorzystywania samochodów osobowych stanowi preferencję w stosunku do zakupu samochodu osobowego. Dzięki obecnym regulacjom nie ma żadnych ograniczeń w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów pełnych wartości rat leasingowych wraz z odsetkami, co powodowało, że wybór leasingu jako formy finansowania zakupu drogich, luksusowych samochodów zwyczajnie się podatnikom opłacał. Zgodnie nowym brzmieniem ustaw, nastąpi ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu wymienionych umów do kosztów podatkowych poprzez ustalenie proporcji wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość pojazdu przekroczy 150.000 zł to pełne odliczenie kosztów ponoszonych rat nie będzie możliwe bez względu na rodzaj umowy na mocy której podatnik użytkuje auto.

LEASING, NAJEM, DZIERŻAWA Ustawa Obecny stan prawny Od 1 stycznia 2019 r. Ocena zmian z punktu widzenia podatnika PIT, CIT Brak limitów przy zaliczeniu rat do kosztów uzyskania przychodów Limit ustalany proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł Negatywna

Przykład:

Podatnik wziął w leasing samochód o wartości 250.000 brutto (203.252,03 netto, 46.747,97 VAT).

Samochód służy podatnikowi do celów mieszanych, zatem podatnik odlicza 50% VAT czyli kwotę 23.374 złotych. Kwota netto oraz nieodliczona kwota VAT będzie niezbędna do wyliczenia proporcji kosztu podatkowego i wyniesie 226.626,02. Kwota ta przewyższa limit 150.000. Kwota dopuszczalnego limitu to 66,19%. Taka wartość ceny netto i nieodliczonego VAT będzie mogła być kosztem podatkowym.

Przykładowo, miesięczna rata leasingowa wynosi 10.000 zł. Do kosztów podatkowych można zaliczyć 6.619 zł

Wejście w życie nowych limitów

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy. Do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. zastosowanie będą miały przepisy w nowym brzmieniu, dlatego jeśli ktoś zamierzał skorzystać z leasingu jako formy finansowania samochodu osobowego droższego niż 150.000 zł, to warto zrobić to jeszcze w 2018 r..

