PIT 2021 – rozliczenia, ulgi, zmiany

Do kiedy trzeba złożyć PIT w 2021 roku (PIT za 2020 rok)

1. Podatnicy – zeznania roczne PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne deklaracje

Karta podatkowa - deklaracja PIT-16A za 2020 rok - do 1 lutego 2021 r.



Podatnicy płacący kartę podatkową, na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mają obowiązek po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-16A) o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach rozliczanego roku podatkowego.



Jako, że w 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, to termin złożenia PIT-16A za 2020 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 lutego 2021 r.





Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych – deklaracja PIT-19A za 2020 rok - do 1 lutego 2021 r.



Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim (proboszczowie i wikariusze), opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Te osoby duchowne mają obowiązek (zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym - złożyć w urzędzie skarbowym, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim wykonuje swoje zadania, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-19A), o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.



Z uwagi na to, że w 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, to termin złożenia PIT-19A za 2020 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 lutego 2021 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zeznanie PIT-28 za 2020 rok – od 15 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.



Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.



Jako, że w 2021 roku ostatni dzień lutego (28.) wypada w niedzielę, to termin złożenia PIT-28 za 2020 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 rok - od 15 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.



Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy, których dochody są opodatkowane wg tej ustawy, mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

2. Płatnicy – PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR

Pracodawcy, którzy w 2020 roku zatrudniają osoby fizyczne lub wypłacają im wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych - po zakończeniu roku mają obowiązek sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).

Jeżeli za dany rok pracodawca składa więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów danego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie trzeba uwzględniać w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 trzeba podać tylko kolejny numer formularza, który składasz za ten rok (w polu nr 5 PIT-11).



Jeżeli przesłane przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie trzeba przesyłać PIT-11 po zakończeniu roku.

PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR trzeba sporządzić i wysłać do urzędu skarbowego (wyłącznie w formie elektronicznej) do 31 stycznia następnego roku. Jako, że w 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, to termin przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 lutego 2021 r.

Pracownikowi trzeba wysłać PIT-11 i PIT-R do końca lutego następnego roku. Jako, że w 2021 roku ostatni dzień lutego (28.) wypada w niedzielę, to termin przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Wskazane terminy nie dotyczą płatników (pracodawców), którzy kończą prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze trzeba złożyć do dnia zaprzestania działalności.

PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządza się i wysyła wyłącznie elektronicznie.

Wyżej wskazane formularze można podpisać:

- podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze

- danymi autoryzującymi – formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, o ile płatnik (pracodawca) jest osobą fizyczną

Więcej na ten temat: Właściwy PESEL lub NIP pracownika w PIT-11, PIT-R, PIT 4R, czy PIT 8AR

Progi podatkowe 2020/2021

Progi podatkowe, czyli skala podatkowa w podatku dochodowego od osób fizycznych określa art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f ustawy, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podanej w poniższej tabeli.

Tabela: Skala podatkowa 2020/2021

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek, wskazana w tabeli, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Progi podatkowe w 2021 r.

Ulgi podatkowe na rok 2021

Ulga na dziecko - wszystko, co trzeba wiedzieć



Czym jest ulga podatkowa na dziecko? Kto i kiedy może odliczyć ulgę za dziecko? Na które dzieci przysługuje ulga? Jakie są obowiązujące limity dochodu? Ile wynosi ulga na dziecko w 2021 r.? Jak prawidłowo odliczyć i uwzględnić ulgę w zeznaniu rocznym PIT?

Ulga termomodernizacyjna - jak z niej skorzystać?



Na czym polega ulga termomodernizacyjna? Kto ma prawo z niej skorzystać i co podlega odliczeniu? Jak obliczyć wysokość ulgi na termomodernizację? Jaka jest maksymalna kwota odliczenia? Odpowiedzi na te pytania warto znać, bo na tej dość nowej preferencji podatkowej można sporo zyskać.

Ulga rehabilitacyjna 2020/2021- czym jest i komu przysługuje?



Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne - mogą odliczyć od dochodu (albo przychodu w przypadku ryczałtowców) przed opodatkowaniem wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w danym roku podatkowym. Jest to tzw. ulga rehabilitacyjna. Jest szereg warunków, które trzeba spełnić, by móc skorzystać z tej ulgi. Czym jest ulga rehabilitacyjna? Dla kogo jest ulga rehabilitacyjna? Na co można przeznaczyć wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z ulgi? Czy opiekun osoby niepełnosprawnej może skorzystać z ulgi? W jaki sposób odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

IKE, IKZE i PPE - limity i korzyści podatkowe w 2021 roku



W 2021 roku wzrosną roczne limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). W 2021 roku limity te będą wynosiły 15.777,- zł dla IKE, 6.272,40 zł dla IKZE (9.466,20 zł w przypadku przedsiębiorców) oraz 23.521,50 zł w przypadku PPE. Wyższe limity to efekt prognozy wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2021 rok (5259 zł). Jakie odliczenia i korzyści podatkowe można mieć z tych wpłat?

Ulga B+R 2020/2021 - zasady, korzyści, koszty kwalifikowane



Ulga B+R, czyli ulga badawczo-rozwojowa jest obecnie najatrakcyjniejszą formą wsparcia przedsiębiorców (także podatników PIT), którzy zajmują się badaniami naukowymi i działaniami rozwojowymi. Z całą pewnością może być doskonałą zachętą do rozwijania swojej firmy, szukania rozwiązań i realizowania następnych projektów. Czym jest działalność badawczo-rozwojowa? Kto może korzystać z ulgi? Czym są koszty kwalifikowane? Jak skorzystać z ulgi?

Ulga dla młodych



Od 1 stycznia 2021 r. zakres przychodów uprawniających do korzystania z ulgi dla młodych zostanie poszerzony. W efekcie zmian ulgą zostaną objęte dodatkowo przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Ustawodawca wprowadza zmiany z początkiem 2021 r., w związku z tym, stażyści i praktykanci skorzystają z tej preferencji podatkowej już od 2021 roku. Jakie zmiany w uldze dla młodych w 2021 r.?

PIT 2021 - zmiany

Terminy płatności zaliczek na PIT i ryczałt przesunięte o pół roku



Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami mogą o 6 miesięcy później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek za październik, listopad i grudzień 2020 r. Poprawi to płynność finansową przedsiębiorców, w kieszeniach których zostanie 278 mln zł. Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w tej sprawie weszło już w życie.

Koszty uzyskania przychodu w PIT 2020/2021 - podwyższone koszty także przy pracy zdalnej



Praca zdalna z domu w czasie pandemii nie pozbawia pracownika mieszkającego w innej miejscowości niż siedziba firmy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w PIT. Takiej informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej. To dobra wiadomość dla pracodawców, którzy jako płatnicy odpowiadają za prawidłowe naliczenie i pobór zaliczek na PIT, bowiem nie muszą zmieniać swojej dotychczasowej praktyki i unikną dodatkowej, żmudnej pracy. Co istotne MF wyjaśnia, że podwyższone koszty przysługują „niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy”. To dobra informacja również dla samych pracowników.

Ryczałt 2021 - nowe stawki i limity



Ryczałt od 1 stycznia 2021 r. ulegnie istotnym zmianom. Pojawi się nowy limit przychodów dający prawo do ryczałtu, obniżone zostaną niektóre stawki ryczałtu oraz znacznie więcej działalności będzie mogło korzystać z tej formy opodatkowania. Co jeszcze zmieni się w ryczałcie od 2021 r.?

Nowy wzór ewidencji przychodów w ryczałcie ewidencjonowanym od 2021 roku



Od 1 stycznia 2021 roku podatnicy rozliczający swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będą stosować nowy wzór ewidencji przychodów. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Karta podatkowa 2021 - stawki



Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej obwieścił stawki karty podatkowej na 2021 rok. Stawki wzrosną o ok. 3,6% w porównaniu do obowiązujących w 2020 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak wiadomo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się regulacje dot. karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2021 roku.

Ulga abolicyjna z limitem odliczenia od 2021 r.



Zmiany w uldze abolicyjne wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez prezydenta w dniu 29 listopada 2020 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 roku (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123). Zmian przewiduje, że podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł. Oznacza to, że wszyscy podatnicy będą mogli dalej korzystać z ulgi abolicyjnej, przy czym kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł.

Polecamy: Komplet PODATKI 2021