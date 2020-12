Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji PIT-11 i IFT-1/IFT-1R od 1 stycznia 2021 r.

Nowe wzory formularzy PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 i IFT-1/IFT-1R

Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji PIT-4R i PIT-8AR oraz informacji PIT-11 i IFT-1/IFT-1R od 1 stycznia 2021 r. zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 7 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt został opublikowany w dniu 14 grudnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wyjaśnijmy, że Minister Finansów wydał rozporządzenie w dniu 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2397). Rozporządzenie to zostało znowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1940), w którym określono nowe wzory: deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R i deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-8AR, a także informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, mające zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Rozporządzenie z dnia 21 października 2020 r. weszło w życie z dniem 18 listopada 2020 r.





Zobacz: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR - nowe wzory deklaracji od 18 listopada 2020 r.

Przedłużenie terminów przekazania zaliczek

Jednakże, jak poinformował ustawodawca w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia, w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej, z zamrożeniem wykonywania niektórych rodzajów działalności w dniu 19 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników podatku dochodowego zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku (Dz. U. poz. 2054). Jest to kolejne rozporządzenie(pierwsze stanowiło rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego - Dz. U. poz. 972) przedłużające niektórym płatnikom terminy wpłaty pobranych zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego. W rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2020 r. przedłużono niektórym płatnikom termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników za październik, listopad i grudzień 2020 r. odpowiednio do 20 maja 2021 r., 20 czerwca 2021 r. i 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego dotyczy:

- zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, oraz

- podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie nowego stanu prawnego we wzorach PIT-4R i PIT-8AR, mających zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w uldze dla młodych

Pojawiły się także zmiany rozszerzając zakres przedmiotowy tzw. ulgi dla młodych. Nowe regulacje wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123). Nowela, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadza zmiany m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, dotyczące ulgi dla młodych.

Od 1 stycznia 2021 r. zwolnieniem od podatku objęte zostaną także przychody z tytułu:

- odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),

- odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zobacz: Ulga dla młodych - zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Nowe wzory formularzy PIT od 1 stycznia 2021 r.

Wyżej wymieniona zmiana wymaga uwzględnienia we wzorze informacji podatkowej PIT-11. Natomiast zmiany dotyczące wzoru IFT-1/IFT-1R dotyczą uszczegółowienia wiersza D.10, w którym wykazuje się przychody nierezydentów wymienione w art. 29-30a ustawy PIT uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatnika, jeżeli nie znajduje zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W wyniku zmian, jeżeli podatnik uzyska więcej niż jeden rodzaj przychodu, płatnik będzie miał możliwość wykazania odrębnie każdego rodzaju przychodu w poszczególnych pozycjach.

Nowe wzory formularzy w zakresie PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r., natomiast wzór PIT-11 będzie miał zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.

Ustawodawca za prawidłowe uzna złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych (poniesionych) na dotychczasowych wzorach formularzy.

Zobacz: Nowe wzory formularzy PIT