Utrudnienia i bezpieczeństwo działania systemu „Twój e-PIT”

Pierwsze problemy techniczne

Na samym początku działania programu, zaczęły pojawiać się informacje o awarii „Twój e-PIT”. Podatnicy zgłaszali problemy z logowaniem, uruchamianiem oficjalnej strony oraz możliwością sprawdzenia swoich rozliczeń. Wiadomość na ten temat pojawiła się w większości mediów. Ministerstwo uspokajało, że chwilowe problemy wynikają wyłącznie ze zbyt dużego zainteresowania podatników nową usługą, oraz przeciążenia serwerów. Pierwsze problemy techniczne zostały rozwiązane.

Zagrożenia bezpieczeństwa

Po naprawieniu awarii podatnicy zaczęli używać programu. Do tego grona dołączyli również specjaliści zainteresowani profesjonalną oceną systemu. Szybko zaczęły pojawiać się informacje oraz zgłoszenia dotyczące potencjalnie kolejnych problemów z „Twój e-PIT”. Chodziło głównie o ewentualne niebezpieczeństwo zbyt prostego zalogowania się do systemu, a tym samym uzyskania poufnych danych podatników. Również na te zgłoszenia Ministerstwo Finansów zareagowało dość szybko - poprawiając bezpieczeństwo usługi.

Oficjalnym komunikatem z dnia 21 lutego 2019 podatnicy uzyskali informacje, że od tego dnia usługa „Twój e-PIT” została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny. Po zalogowaniu się odpowiednimi danymi uwierzytelniającymi, podatnik jest proszony o dodatkowe potwierdzenie swojej tożsamości, poprzez podatnie dodatkowej informacji z PIT za poprzedni rok (czyli PIT 2017) - dokładnie chodzi o kwotę podatku do zapłaty lub nadpłaty. Dopiero po wprowadzeniu tych danych, użytkownik zobaczy rozliczenie.

Jako element dodatkowego zabezpieczenia oraz ewentualnej weryfikacji, czy do usługi „Twój e-PIT” (na konto danego podatnika) nie doszło do włamania, Ministerstwo zaproponowało rozszerzenie programu o historię logowania. Dzięki niej użytkownik ma możliwość weryfikacji wszystkich prób wejścia do systemu. Lista zawierać ma między innymi dokładne daty oraz dokładny czas, sposób oraz miejsce (region / miasto), z którego to logowanie nastąpiło. Ponadto dla osób zainteresowanych uruchomiono możliwość wskazania, że jedynie zalogowanie przez profil zaufany będzie odpowiednim sposobem do uzyskania dostępu do PIT w „Twój e-PIT”.

Jako potwierdzenie bezpieczeństwa całego systemu Ministerstwo zapewniło, że

"Usługa Twój e-PIT przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego danych zgromadzonych w tym systemie. Są one bezpieczne, co zostało potwierdzone przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny.".

Wygląd i działanie aplikacji w praktyce

„Twój e-PIT” został udostępniony dla podatników zeznań podatkowych PIT-37 i/lub PIT-38. Dostępny jest na oficjalnym portalu podatkowym, bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podatników. Ogólnie do skorzystania z programu wystarczy komputer z dostępem do internetu i garść informacji.

Logowanie

Obecnie do zalogowania się potrzebne są:

PESEL (albo NIP wraz z datą urodzenia); Kwota przychodu z poprzedniego PIT (PIT 2017); Jedna z kwot przychodu za 2018 (na przykład z PIT-11); Kwota nadpłaty / podatku do zapłaty z deklaracji 2017.

Możliwe jest również zalogowanie za pomocą Profilu Zaufanego.

Operacje w systemie

Pojawia się zeznanie, na którym podatnik może wykonać kilka operacji:

zaakceptować zeznanie bez zmian;

zmienić zeznanie;

odrzucić zeznanie;

nie robić nic.

W przypadku zaakceptowania zeznania podatnik jako potwierdzenie złożenia indywidualnej deklaracji podatkowej może pobrać odpowiednie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które stanowi dowód równoważny do potwierdzenia nadania deklaracji listem poleconym Poczty Polskiej.

Automatycznie przygotowany formularz umożliwia wprowadzenie zmian w niektórych zakresach formularza. Na przykład zmianę rozliczenia na wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, zmiany dotyczące przekazywania podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, dane ulg lub dzieci oraz innych. Następnie, po akceptacji użytkownik może wysłać zeznanie i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Jeżeli podatnik odrzuci przygotowany dla niego PIT, powinien rozliczyć się samodzielnie w innej, dowolnej formie. Przygotowany w usłudze „Twój e-PIT” druk uznany zostanie za niebyły.

W ostatnim przypadku - jeżeli podatnik nie zrobi nic, a ma prawo skorzystania z automatycznego PIT- 37 lub PIT-38 w usłudze, wtedy dnia 30 kwietnia 2019 roku rozliczenie znajdujące się w usłudze „Twój e-PIT” zostanie uznane za złożone, właśnie w tym ostatnim dniu terminu.