38% PIT wraca do Twojej gminy – wpisz miejsce faktycznego zamieszkania do zeznania PIT

Prawie 40% PIT jest przekazywanych do gminy, w której mieszka podatnik, a ok. 10% do jego powiatu

Ministerstwo Finansów poinformowało , że planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2019 r. wyniesie 38,08%. Oznacza to, że taki procent podatku dochodowego mieszkańca danej gminy wpłynie do budżetu tej gminy – o ile ten mieszkaniec wpisze w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT jako miejsce swojego zamieszkania tą gminę i urząd skarbowy właściwy miejscowo dla danej gminy.

To bardzo konkretne środki, które zasilają budżety gmin. Nic więc dziwnego, że niemal wszystkie już chyba gminy w Polsce informują o tym swoich mieszkańców a także podejmują szereg działań zachęcających mieszkańców do wskazywania w rocznych PIT-ach miejsca zamieszkania na terenie danej gminy.

reklama reklama

Warto tu jednocześnie podkreślić, że dla określenia miejsca swojej rezydencji podatkowej dla potrzeb PIT nie decyduje fakt zameldowania, a właśnie okoliczność faktycznego zamieszkania na terenie danej gminy. Okoliczność tą podatnik deklaruje i potwierdza wskazując w rocznym zeznaniu podatkowym swój adres zamieszkania (w ostatnim dniu rozliczanego roku podatkowego).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934, z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Warto też wiedzieć, że ok. 10% PIT trafia do budżetu powiatu a ok. 1% do budżetu województwa, w którym mieszka podatnik PIT.

Na podstawie bowiem art. 9 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

A w myśl art. 9 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0160 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Wyżej wymienione wskaźniki ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych PIT o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 15 września roku bazowego.

Gminy zachęcają mieszkańców do rozliczania PIT w miejscu zamieszkania

Ogromna większość polskich gmin czyni starania, by:

1) poinformować swoich mieszkańców o tym, że budżet gminy korzysta z podatku dochodowego PIT zapłaconego przez mieszkańców tej gminy – ale tylko w sytuacji, gdy podatnik wskaże w rocznym zeznaniu podatkowym PIT jako miejsce swojego zamieszkania tą gminę i urząd skarbowy właściwy miejscowo dla danej gminy;

2) zachęcić mieszkańców do wskazywania w zeznaniach podatkowych PIT faktycznego miejsca zamieszkania w danej gminie – poprzez różnego rodzaju benefity.

Powszechne stało się np. wydawania kart mieszkańca tylko tym mieszkańcom, którzy „wylegitymują się” złożonym zeznaniem podatkowym z wykazanym w nim „odpowiednim” miejscem zamieszkania.

Często od rozliczania PIT w danej gminie uzależnia się preferencje przy dostępie do różnych usług na terenie danej gminy, jak np. żłobki, przedszkola, czy szkoły.

Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady zachęcania mieszkańców do rozliczania PIT w 2019 roku w miejscu zamieszkania.

Kraków – kampania informacyjna

15 marca 2019 r. wystartowała kampania informacyjna zachęcająca do płacenia podatków w Krakowie. "Dołącz do #TeamKraków. Tu płać podatki i korzystaj z Karty Krakowskiej " – to główne hasło tej kampanii.

W Krakowie mieszka i pracuje co najmniej 100 tys. osób, które są zameldowane w innych miejscowościach i tam odprowadzają podatek PIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, to ponad 30 proc. dochodów budżetu Krakowa. To kwota ponad 1,6 mld zł. Każdy, kto płaci podatek PIT w Krakowie dokłada do krakowskiego budżetu średnio ok. 2,5 tys. zł.

Lublin – loteria promocyjna

Włodarze Lublina chcą zachęcić swoich mieszkańców do rozliczania PIT w Lublinie loterią, w której będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Wszyscy podatnicy, którzy rozliczą swój PIT w Lublinie i przystąpią do loterii, będą mieli szansę na wygranie nagród. Będą to m.in. skutery, rowery, hulajnogi elektryczne, tablety, głośniki bluetooth, czytniki e-book oraz kamery samochodowe.

Loteria jest skierowana do wszystkich podatników, którzy rozliczą PIT za 2018 w Lublinie wskazując lubelski adres zamieszkania (rozliczają się w Lublinie od lat bądź zrobią to po raz pierwszy).

Po 1 maja 2019 roku należy zgłosić swój udział w loterii, wypełniając formularz na stronie internetowej lub wrzucając kupon do urny loteryjnej w jednym z ośmiu Biur Obsługi Mieszkańców (w Ratuszu, przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12, Jagiełły 10, Pocztowej 1, Żywnego 8). Szczegóły dotyczące loterii będą sukcesywnie prezentowane na stronie internetowej: www.lublin.eu/pit

Według szacunków w Lublinie jest około 5 proc., czyli 17 tys. osób tu zamieszkałych, a niezameldowanych.

Rozlicz PIT w Lublinie