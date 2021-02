Nadpłata podatku PIT - zmiany 2021

Nadpłata podatku PIT

W ZUS trwa wysyłka rocznych rozliczeń podatkowych. Nowością w tym roku jest to, że nadpłacony podatek zostanie zwrócony przez urząd skarbowy a nie – jak do tej pory przez ZUS. Tym osobom, którym ZUS wysyła pieniądze na konto – także nadpłata wpłynie na rachunek bankowy. Ci, którym emeryturę lub rentę przynosi listonosz – muszą poczekać na wizytę swojego doręczyciela.

Co zrobić?

- Jeżeli ktoś ma nadpłacony podatek dostanie od nas PIT 11A i wtedy może złożyć do urzędu skarbowego samodzielnie zeznanie jeśli np. rozlicza jakieś ulgi. Może też cierpliwie poczekać do 30 kwietnia, kiedy to urząd skarbowy zaakceptuje wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT zeznanie za 2020 r. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.





Zwrot nadpłaty

Rzeczniczka dodaje, że zwrot nadpłaty najszybciej dostaną ci klienci ZUS, którzy mają bankowe konta. Do nich pieniądze trafią w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

Brak konta bankowego

Jeśli ktoś nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2 x 11,60 zł = 23,20 zł) wtedy nie zostanie ona zwrócona tylko zapisana jako nadpłata na koncie płatnika. Urząd Skarbowy wyśle ją przekazem pocztowym dopiero wtedy, gdy suma nadpłaty z kolejnych latach przekroczy 23,20 zł. lub ktoś poda swój bankowy numer. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest zawsze pomniejszana o koszty przekazu pocztowego.

Jak dodać numer konta?

- W tej sytuacji można przez portal e-PIT zrobić aktualizację swoich danych wpisując numer konta – podpowiada Kowalska–Matis. – A najlepiej założyć bankowe konto i zmienić dyspozycję w ZUS tak abyśmy mogli pieniądze przelewać do banku zamiast wysyłać je pocztą. To najszybszy i najbezpieczniejszy przede wszystkim dla seniorów sposób na to żeby emerytura wpływała zawsze w terminie – zaznacza Kowalska-Matis.

W tym roku informacje z rozliczeniem podatkowym trafią do 711 190 mieszkańców Dolnego Śląska, w tym na obszarze działania legnickiego oddziału ZUS do 186467, wałbrzyskiego oddziału - do 253878 i wrocławskiego - 270845.

Do kiedy wysyłka?

Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz dostali pieniądze z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową. Z ponad 9,5 mln wysyłanych deklaracji, w granicach 8,3 mln otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku dostawały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.