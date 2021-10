Jak rozliczać najem krótkoterminowy (umowa z pośrednikiem)?

Wynajem krótkoterminowy - umowa z pośrednikiem-operatorem. W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy w zakresie wynajmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania dla pośrednika-operatora?

Datą powstania przychodu z tytułu opłat za najem, zgodnie z art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie z pośrednikiem-operatorem, tj. ostatni dzień każdego miesiąca - tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 maja 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.207.2021.2.MR.

We wniosku o interpretację Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu krótkoterminowego PKWIU 55.20.Z., w której wykorzystuje mieszkania będące jego własnością. Przy prowadzeniu działalności korzysta z usług profesjonalnego operatora-pośrednika, z którym zawarta została umowa prowizyjna oraz z usług portalu... Współpraca z pośrednikiem-operatorem opiera się na umowie prowizyjnej. Przedmiotem umowy jest oddanie pośrednikowi-operatorowi w najem lokalu mieszkalnego będącego własnością Wnioskdoawcy, w którym pośrednik-operator prowadzi działalność polegającą na wynajmie krótkoterminowym. Pośrednik-operator dokonuje podnajmu lokalu osobom trzecim we własnym imieniu. Zgodnie z zawartą umową pośrednik-operator zajmuje się obsługą gości, zamieszczaniem ofert na portalach rezerwacyjnych, rozliczaniem pobytów i zarządzaniem cenami. Za wynajem pośrednik-operator wpłaca na konto właściciela mieszkania - Wnioskodawcy czynsz stanowiący 80 procent przychodu z usług zakwaterowania pomniejszony o koszty prowizji pobieranych przez portale rezerwacyjne. Czynsz rozliczany jest na podstawie przedstawionego przez pośrednika-operatora zestawienia rezerwacji w danym miesiącu. Rezerwacje rozliczane są w okresach rozliczeniowych, w których się kończą. Kwoty za pobyt gości wpływają na konto pośrednika-operatora. Każdorazowo stroną transakcji dla gości wynajmujących krótkoterminowo mieszkania jest pośrednik-operator, który wystawia gościom faktury za pobyt.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód powstaje zgodnie z art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczy usługę najmu na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony na rzecz pośrednika-operatora, który w dalszym etapie świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania na własny rachunek. Czynsz najmu rozliczany jest zgodnie z umową na bazie miesięcznych kalendarzowych okresów rozliczeniowych. Rezerwacje rozliczane są zgodnie z okresem rozliczeniowym, w którym się kończą, według daty wymeldowania gościa. Faktura za najem wystawiana jest przez Wnioskodawcę na rzecz operatora-pośrednika na koniec każdego okresu rozliczeniowego na podstawie zestawienia przedstawionego przez pośrednika-operatora. Fakt wykorzystywania lokalu przez pośrednika-operatora do czynności polegających na krótkotrwałym zakwaterowaniu nie powoduje, że właściciel mieszkania świadczy również tego typu usługi. W związku z powyższym za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze.

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, wyjaśniając, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Odnosząc się do ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu opłat za najem wskazać należy, że jak wynika z treści art. 14 ust. 1c ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przytoczony powyżej przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadza art. 14 ust. 1e, 1h oraz 1i powołanej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zatem, jak uznał Dyrektor KIS, w sytuacji, gdy strony ustalą, że wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach rozliczeniowych, to przychód z tytułu usług wykonywanych w ramach takiej umowy powstaje zawsze w ostatnim dniu okresu wskazanego w umowie (lub na fakturze) jako okres rozliczeniowy.

Mając na względzie powołane przepisy prawa podatkowego oraz zaprezentowany opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że datą powstania przychodu z tytułu opłat za najem (zgodnie z art. 14 ust. 1e ww. ustawy) będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie z pośrednikiem-operatorem, tj. ostatni dzień każdego miesiąca.