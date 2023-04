Masz 0 zł niedopłaty lub zwrotu podatku w poprzednim roku? Nie zalogujesz się do usługi Twój e-PIT danymi podatkowymi

Podatnicy, którzy w zeznaniu za 2021 rok wykazali 0,- zł (zero) podatku do zapłaty (niedopłaty) i podatku do zwrotu (nadpłaty), nie mogą zalogować się do usługi Twój e-PIT danymi podatkowymi (dane autoryzujące). Natomiast mogę zalogować się profilem zaufanym, bankowością elektroniczną, e-dowodem albo aplikacją mObywatel.

Twój e-PIT – dostępne opcje logowania

Usługa Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej Twój e-PIT z roku na rok jest coraz popularniejsza. Można się do tej usługi zalogować w ramach systemu login.gov.pl – tzw. Węzeł krajowy (czyli profilem zaufanym, bankowością elektroniczną oraz e-dowodem), aplikacją mObywatel albo danymi autoryzującymi (dane podatkowe).

Dane autoryzujące (dane podatkowe)

Podatnik, który chce zalogować się do usługi Twój e-PIT danymi autoryzującymi powinien:



1) na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ kliknąć przycisk „e-Urząd Skarbowy – zaloguj się”,

2) następnie wybrać kafel "Twoje dane podatkowe",

3) wpisać numer PESEL lub NIP i datę urodzenia,

4) wpisać kwotę:

- przychodu za rok 2021 r. oraz

- przychodu za rok 2022 r.

5) potwierdzić logowanie kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2021 r.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przychód za 2021 r. to kwota, którą podatnik wskazał w PIT za 2021 r. w jednej z pozycji:

PIT-28(24) - poz. 50,

PIT-36(29) – poz. 61, 63, 65, 125 albo poz. 62, 64, 66, 187 jeżeli podatnik jest rozliczony jako małżonek,

PIT-36L(18) – poz. 21 albo poz. 26,

PIT-37(28) - poz. 36, 38, 40, 72 albo poz. 37, 39, 41, 106 jeżeli podatnik jest rozliczony jako małżonek,

PIT-38(15) - poz. 24 albo poz. 34,

PIT-39(11) - poz. 20,

PIT-40A(20) - poz. 36 albo 38 albo 43.

Jeśli za 2021 r. podatnik nie składał PIT albo w złożonym PIT nie wykazał przychodów – to ze względów bezpieczeństwa nie może uzyskać dostępu do swojego rozliczenia podatkowego, logując się przy pomocy kwoty przychodów. Może zalogować się przez login.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej albo przy użyciu aplikacji mObywatel.



Natomiast przychód za 2022 r. to kwota, którą podatnik znajdzie w jednej z informacji od płatnika (np. jego pracodawcy) za 2022 r. w jednej z pozycji:

PIT-8C(11) - poz. 23 albo 25 albo 27 albo 29 albo 31 albo 37,

PIT-8C(10) - poz. 23 albo 25 albo 27 albo 29 albo 31 albo 37,

PIT-11(28) – poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 48 albo 50 albo 54 albo 58 albo 62 albo 66 albo 70 albo 73 albo 75 albo 78 albo 81 albo 89 albo 91 albo 93 albo 95 albo 97 albo 98 albo 99 albo 100 albo 101 albo 102 albo 103 albo 104 albo 105 albo 106,

PIT-11(29) – poz. 29 albo 34 albo 36 albo 41 albo 43 albo 48 albo 50 albo 54 albo 58 albo 62 albo 66 albo 70 albo 73 albo 75 albo 78 albo 81 albo 84 albo 87 albo 90 albo 98 albo 100 albo 102 albo 104 albo 106 albo 107 albo 108 albo 109 albo 110 albo 111 albo 112 albo 113 albo 114 albo 115 albo 116 albo 117,

PIT-40A/11A(21) - poz. 36 albo 38 albo 40 albo 42 albo 44 albo 46 albo 47 albo 48 albo 49 albo 50,

PIT-40A/11A(20) - poz. 36 albo 38 albo 43,

PIT-R(21,20) - poz. 60.



Trzeba wpisać jedną kwotę, która jest większa niż 0 (zero). Jeśli w informacji podatnik ma więcej niż jedną kwotę przychodów, nie trzeba ich sumować tylko wpisać jedną z kwot.



Po zalogowaniu przy użyciu danych autoryzujących podatnik ma dostęp tylko do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

A co jeżeli kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania za 2021 r. wynosi 0 (zero)?

Od kilku lat Ministerstwo Finansów potwierdza, że jeżeli kwota nadpłaty (podatku do zwrotu) albo podatku do zapłaty z zeznania za 2021 r. wynosi 0 (zero), to podatnik nie może się w 2023 roku zalogować do usługi Twój e-PIT danymi podatkowymi.



Ministerstwo argumentuje to względami bezpieczeństwa:

Podanie informacji o niedopłacie lub zwrocie podatku z poprzedniego roku jest jednym z elementów weryfikacyjnych, który w jeszcze większym stopniu chroni dane z systemu Twój e-PIT.

Dzięki temu nasze wrażliwe informacje o wynagrodzeniach i kwestiach podatkowych są właściwie zabezpieczone. Umożliwienie logowania się przy kwocie 0 sprawiłoby odstępstwo od rygorystycznych i koniecznych zasad bezpieczeństwa. W bardzo wielu sytuacjach roczne rozliczenie podatkowe nie powoduje bowiem konieczności dopłaty i zwrotu. Zatem łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś podszywający się po inną osobę przy próbie nieuprawnionego logowania do systemu podaje jako pierwszą liczbę 0.

W takiej sytuacji można się zalogować w inny sposób (profilem zaufanym, e-dowodem, bankowością elektroniczną albo aplikacją mObywatel.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oprac. Paweł Huczko