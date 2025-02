Które przychody z PPK trzeba wykazać w zeznaniu rocznym PIT?

Wpłaty sfinansowane uczestnikowi PPK przez pracodawcę powiększają wielkość świadczeń, które uczestnik PPK otrzymuje od tego podmiotu i powinny być wykazane w zeznaniu rocznym PIT. Natomiast zyski kapitałowe w przypadku wycofania środków są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem Belki) i nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu rocznym.

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu wpłat na PPK, sfinansowanych uczestnikowi PPK przez podmiot zatrudniający (pracodawcę), są takie same jak przy innych świadczeniach wypłacanych tej osobie. Także obowiązki płatnika są analogiczne do tych, które obowiązują w przypadku świadczeń wypłacanych tej osobie przez podmiot zatrudniający. Oznacza to, że informacja o przychodzie z tytułu wpłat do PPK, sfinansowanych przez pracodawcę (podmiot zatrudniający), znajdzie się w przekazanej uczestnikowi PPK informacji PIT – 11.

Ważne Kwoty wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, otrzymanych przez uczestnika PPK od państwa, są wolne od podatku dochodowego.

Dochód z PPK opodatkowany „podatkiem Belki”

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia kilka przypadków, w których skorzystanie ze środków zgromadzonych w PPK wiąże się z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30a ust. 1 pkt 11a – 11f). Chodzi tu o podatek od dochodu:

- uczestnika PPK, uzyskanego w związku z wypłatą na wkład własny - w zakresie, w jakim uczestnik PPK nie dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej przez niego z instytucją finansową;

- uczestnika PPK uzyskanego z tytułu zwrotu, czyli wycofania środków z rachunku PPK przed osiągnięciem przez niego 60. roku życia;

- uczestnika PPK z tytułu wypłaty środków z rachunku PPK po 60. roku życia - jeżeli wypłata jest dokonywana w mniejszej ilości rat niż 120 miesięcznych rat (opodatkowaniu podlegają zyski kapitałowe wypracowane przez 75% środków);

- uczestnika PPK z tytułu wypłaty 75% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, które zostały przekazane - po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej w SKOK - jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;

- małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK z tytułu zwrotu środków przypadających mu w wyniku podziału majątku wspólnego;

- małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, z tytułu wypłaty 75% środków, które zostały przekazane mu w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej w SKOK, dokonanej po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku.



Podatek ten pobierany jest przez płatnika, czyli instytucję finansową prowadzącą rachunek PPK. Dochód podlegający zryczałtowanemu 19% podatkowi dochodowemu nie podlega łączeniu z innymi dochodami uczestnika PPK.



Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego - do końca stycznia kolejnego roku kalendarzowego - składa do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca siedziby płatnika, deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT - 8AR). Płatnik, który pobrał zryczałtowany podatek dochodowy, nie przesyła natomiast takiej informacji podatnikowi (uczestnikowi PPK, jego małżonkowi albo byłemu małżonkowi).



Źródło: PFR Portal PPK