Można już zapłacić podatek PIT kartą płatniczą w e-Urzędzie Skarbowym

Od 20 marca 2025 r. podatnicy mogą opłacać podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT za pomocą karty płatniczej. Dotychczas użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogli zapłacić podatek online przelewem bankowym lub BLIK-iem.

Możliwość płacenia kartą płatniczą w e-US od 20 marca 2025 roku

Wprowadzenie możliwości płatności kartą w e-US, to kolejne działanie podejmowane przez Krajową Administrację Skarbową w ramach rozwoju form płatności dogodnych dla podatników.



- Analizujemy potrzeby naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego potrzebują szybkich i wygodnych narzędzi do realizacji swoich płatności. Dotychczas mogli zapłacić podatek online, przelewem bankowym lub za pomocą systemu BLIK. Teraz zyskali dodatkowo możliwość realizacji płatności podatkowych PIT przy użyciu kart płatniczych. Dzięki temu będą mogli jeszcze efektywniej korzystać z e-Urzędu Skarbowego. To kolejny ważny krok w kierunku cyfryzacji usług Krajowej Administracji Skarbowej – podkreśla Szef KAS Marcin Łoboda.



Od 20 marca 2025 roku wszyscy podatnicy mogą uregulować zobowiązania podatkowe w zakresie rozliczenia PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy w tym w usłudze Twój e-PIT za pomocą karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.



Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i przedsiębiorcom, możliwość płatności kartą płatniczą za rozliczenie PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PPL, PIT, PPE, PIT-4R, PIT-8AR).



- Nowoczesne płatności elektroniczne, które dostarczamy, umożliwiają szybkie i bezpieczne opłacenie zobowiązań podatkowych kartą. Wybór eService, jako dostawcy rozwiązania jest dla nas powodem do dumy oraz dowodem wysokiej jakości naszych usług. Jestem przekonana, że ich niezawodność oraz wygodę docenią również miliony Polaków, którym ułatwimy sprawne uregulowanie należności podatkowych przez internet – powiedziała Joanna Seklecka, prezes Zarządu eService.

Płatności cyfrowe coraz popularniejsze

- W ciągu ostatniej dekady preferencje płatnicze polskich konsumentów ewaluowały w stronę samoobsługi i płatności cyfrowych. Dostosowanie usług publicznych do aktualnych trendów jest niezbędnym krokiem w kierunku budowania nowoczesnego i przyjaznego dla obywatela państwa, które efektywnie odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa. Wdrożenie płatności kartowych jest zgodne z celami Cyfrowej Dekady 2030 w obszarze cyfryzacji usług publicznych. Polska ma potencjał, by stać się liderem w tym obszarze i wzorem dla innych europejskich krajów – komentuje Joanna Erdman, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.



Możliwość płatności kartą płatniczą to kolejne rozwiązanie obok dotychczas dostępnych płatności. W 2024 r. za pomocą przelewu bankowego i BLIK użytkownicy e-Urzędu Skarbowego zrealizowali 904 tys. płatności. Najbardziej popularnym sposobem płatności jest BLIK – podatnicy skorzystali z tej formy płatności 573 tys. razy.