Czy trzeba stosować kasę fiskalną do usług, za które klienci płacą wyłącznie kartą płatniczą przy użyciu terminala?

Podatnik świadczy na rzecz osób prywatnych usługi naprawy komputerów. Czy może nie ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej tych usług, jeżeli klienci płacą wyłącznie kartami płatniczymi z wykorzystaniem posiadanego przez podatnika terminala?

Tak, świadczenie usług naprawy komputerów, opłacanych przez klientów kartą płatniczą z wykorzystaniem posiadanego przez podatnika terminala, jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Warunkiem jednak jest, że z ewidencji i dowodów otrzymywanych z banku, dokumentujących zapłatę, jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata. Świadczenie takich usług nie musi być zatem przez podatnika ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Szczegóły poniżej.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej (rejestrującej) - zasada

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych, czyli nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Zwolnienia

Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa aktualnie (od 1 stycznia 2025 r.) rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.



Rozporządzenie to zwalnia z obowiązku ewidencjonowania między innymi świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Zwolnienie to wynika z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 42 załącznika do ww. rozporządzenia.

Warto też wspomnieć, że do 31 grudnia 2024 r. zwolnienie to - w takim samym brzmieniu - wynikało z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.



Ze zwolnienia tego korzystać mogą między innymi usługi naprawy komputerów. Usługi te nie zostały bowiem wymienione wśród usług, których świadczenie nie może korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (§ 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia z 17 grudnia 2024 r. - tak samo było w poprzednim stanie prawnym).



Ponadto ze wskazanego zwolnienia korzystać mogą między innymi usługi, które opłacane są kartą płatniczą. Przy czym dotyczy to nie tylko płatności kartą płatniczą przez Internet, ale również – co przez pewien czas budziło wątpliwości – płatności kartą płatniczą przy użyciu terminala.

Fiskus potwierdza zwolnienie

Takie stanowisko reprezentują także sądy administracyjne w wydawanych wyrokach (zob. wyrok WSA w Krakowie z 13 lipca 2023 r. (sygn. akt I SA/Kr 530/23) oraz organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 marca 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.28.2024.2.MC).



Jak czytamy we wskazanej interpretacji Dyrektora KIS:



(…) mogą Państwo (...) stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stosunku do świadczonych usług wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które zapłata przez klientów (osoby fizyczne) przekazywana będzie za pomocą terminala przy użyciu karty płatniczej pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów otrzymywanych z banku dokumentujących zapłatę, jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.



Zatem również świadczenie usług naprawy komputerów, za które to usługi klienci płacą kartą płatniczą z wykorzystaniem posiadanego przez podatnika terminala, jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Przy czym warunkiem koniecznym do skorzystania z tego zwolnienia jest właściwe udokumentowanie tej transakcji. A mianowicie z ewidencji i dowodów otrzymywanych z banku, dokumentujących zapłatę, musi jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata. Świadczenie takich usług nie musi być zatem przez podatnika ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej.



Tomasz Krywan, doradca podatkowy