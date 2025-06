Nowy limit zwolnienia z VAT od 2026 roku: 240 tys. zł. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług

Zwolnienie podmiotowe z VAT - jak jest obecnie

W aktualnym stanie prawnym podatnicy mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, w przypadku gdy nie przekroczyli limitu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł w poprzednim i bieżącym roku. W przypadku podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności gospodarczej limit przyjmuje się w proporcji do okresu działalności prowadzonej w trakcie roku.



Minister finansów zauważa, że ww. limit 200 000 zł nie był podwyższany od 2017 r. i dlatego coraz mniejsza liczba firm ma prawo do korzystania z tego zwolnienia w podatku VAT. Oznacza to, że przedsiębiorcy znacznie szybciej przekraczają obowiązujący limit i mają obowiązek rejestracji dla potrzeb tego podatku, prowadzenia pełnej (szczegółowej) ewidencji czynności podlegających temu podatkowi oraz obowiązek wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT. W związku z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi może to powodować utrudnienia w prowadzaniu działalności gospodarczej przez takich podatników.

Od 2026 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wyniesie 240 tys. zł

Opublikowany 29 kwietnia 2025 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że od 1 stycznia 2026 r. nastąpi podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z obecnych 200 000 zł do 240 000 zł. W dniu 24 czerwca 2025 r. Sejm uchwalił tę nowelizację.



Ministerstwo Finansów w Ocenie Skutków Regulacji wskazuje, że Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm. - zwana „dyrektywą VAT”), daje możliwość podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego do progu maksymalnego nieprzekraczającego 85 000 EUR. Przykładowo: Austria stosuje limit w wysokości 55 000 EUR, Litwa w wysokości 55 000 EUR, Słowenia w wysokości 60 000 EUR. Z kolei Niemcy stosują limit w wysokości 25 000 EUR. Natomiast, Hiszpania nie stosuje limitu zwolnienia.



Uwzględniając liczne postulaty organizacji przedsiębiorców omawiana nowelizacja ma podwyższyć limit zwolnienia w ramach ww. progu określonego w dyrektywie VAT.



Podwyższony limit zwolnienia podmiotowego w VAT będzie dotyczył wszystkich podatników korzystających ze zwolnienia w Polsce (zarówno tych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju jak również tych posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich UE, którzy skorzystają ze zwolnienia VAT w Polsce).



„Od przyszłego roku podniesiemy limit zwolnienia podmiotowego z VAT do 240 tys. zł” – powiedział już 10 lutego br. minister finansów. Dodał, że "ten limit nie był podnoszony od wielu lat i dzięki temu podniesieniu dziesiątki tysięcy firm będą mogły mieć mniejszą i ograniczoną sprawozdawczość".

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

