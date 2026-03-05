REKLAMA

Pułapka w e-PIT w 2026 roku. Skarbówka zmienia zdanie - klimatyzacja już nie do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Można stracić tysiące złotych

Pułapka w e-PIT w 2026 roku. Skarbówka zmienia zdanie - klimatyzacja już nie do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Można stracić tysiące złotych

05 marca 2026, 10:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Pułapka w e-PIT w 2026 roku. Skarbówka zmienia zdanie - klimatyzacja już nie do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Można stracić tysiące złotych
Dla Polaków, którzy w ostatnich latach zainwestowali w klimatyzatory z funkcją grzania, marzec 2026 roku przyniósł fatalne wieści. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) niespodziewanie zmienił interpretację przepisów dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. To, co jeszcze niedawno było promowane jako ekologiczna inwestycja, dziś staje się powodem do kontroli i konieczności zwrotu podatku.

Nagła zmiana "zasad gry" w trakcie sezonu rozliczeń PIT

Tegoroczne rozliczenia w systemie e-PIT ruszyły 15 lutego, a już kilka dni później, 19 lutego 2026 roku, na podatników spadł zimny prysznic. Szef KAS wydał nową interpretację (nr DOP3.8222.131.2025.EILK), która de facto wykreśla klimatyzatory z listy wydatków podlegających odliczeniu. Eksperci podatkowi mówią wprost o rozchwianiu systemu. Przez lata Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzał, że klimatyzator z funkcją grzania (czyli pompa ciepła powietrze-powietrze) to wydatek kwalifikowany. Teraz okazuje się, że urząd może zmienić zdanie z mocą wsteczną.

Dlaczego fiskus kwestionuje ulgę na klimatyzację?

Głównym argumentem skarbówki jest tzw. "zamknięty katalog wydatków". Według najnowszego stanowiska fiskusa:

  • Klimatyzator, nawet jeśli posiada funkcję grzania i technologię pompy ciepła, nie jest wprost wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.
  • Urzędnicy twierdzą, że urządzenie to służy głównie do chłodzenia, a funkcja grzania jest jedynie dodatkiem, co wyklucza je z definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Dla fiskusa nie ma znaczenia, że urządzenie realnie zmniejsza zużycie węgla czy gazu w Twoim domu.

Ryzyko kontroli do 5 lat wstecz. Ile możesz stracić?

To najgorsza wiadomość dla podatników: skarbówka ma prawo weryfikować Twoje zeznania podatkowe do 5 lat wstecz. Jeśli odliczyłeś klimatyzację w roku 2021, 2022 czy 2023, możesz otrzymać wezwanie do korekty.

Jakie kwoty wchodzą w grę?

  • Przy maksymalnym odliczeniu (limit ulgi to 53 tys. zł) i rozliczaniu się w drugim progu podatkowym (32 proc.), strata może wynieść nawet 16 960 zł.
  • Do tego dochodzą odsetki za zwłokę, które mogą znacząco powiększyć dług wobec państwa.

Osobom, które nie posiadały indywidualnej interpretacji wydanej specjalnie dla nich, grozi nie tylko zwrot samej ulgi, ale także kary z Kodeksu Karnego Skarbowego.

Twoja interpretacja indywidualna może Cię nie uratować

Wielu podatników uważało, że są bezpieczni, bo posiadają pismo z urzędu potwierdzające prawo do odliczenia. Niestety, obecna sytuacja pokazuje, że:

  1. Szef KAS może uchylić z urzędu każdą wcześniejszą pozytywną interpretację.
  2. Jeśli dokonałeś zakupu klimatyzatora przed uzyskaniem interpretacji, tzw. parasol ochronny nie działa w pełni – będziesz musiał zwrócić podatek (choć unikniesz odsetek).
  3. Tylko osoby, które najpierw zapytały urząd, a dopiero potem kupiły sprzęt, mogą czuć się względnie bezpiecznie przed koniecznością zwrotu pieniędzy.

Co zrobić, jeśli już odliczyłeś klimatyzator?

Jeśli w Twoim rozliczeniu za lata ubiegłe widnieje klimatyzacja z funkcją grzania, masz dwa wyjścia:

  • Czekać na ruch urzędu: Ryzykujesz wtedy narastające odsetki i karę skarbową w przypadku kontroli.
  • Złożyć korektę deklaracji: Dobrowolne oddanie ulgi chroni przed karami, ale oznacza bolesny wydatek w domowym budżecie.

Pamiętaj, że ulga termomodernizacyjna nadal obejmuje tradycyjne pompy ciepła (gruntowe lub powietrze-woda), docieplenie ścian czy wymianę okien. Klimatyzatory typu split i multisplit stały się jednak dla fiskusa "zakazanym owocem".

Pułapka w e-PIT w 2026 roku. Klimatyzacja już nie do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej - podsumowanie najważniejszych informacji

To prawdziwa pułapka dla podatników, ponieważ fiskus gwałtownie zmienił front w kwestii, która przez lata wydawała się rozstrzygnięta na korzyść właścicieli domów. Problem polega na tym, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej zaczął masowo uchylać wcześniejsze, korzystne interpretacje podatkowe, uznając, że klimatyzator z funkcją grzania - mimo że technicznie działa jak pompa ciepła typu powietrze-powietrze - nie figuruje wprost w zamkniętym katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej. Urzędnicy stoją teraz na stanowisku, że głównym przeznaczeniem takiego urządzenia jest chłodzenie, a nie ogrzewanie budynku, co automatycznie wyklucza je z odliczenia w ramach poprawy efektywności energetycznej. W praktyce oznacza to, że osoby rozliczające się w 2026 roku, które wpiszą koszt montażu klimatyzacji do formularza e-PIT, muszą liczyć się z niemal pewną kontrolą i koniecznością zwrotu odliczonej kwoty, co przy maksymalnym limicie ulgi może oznaczać stratę wielu tysięcy złotych. Co gorsza, skarbówka zyskała narzędzie do kwestionowania takich odliczeń nawet kilka lat wstecz, więc ryzyko dotyczy nie tylko nowych inwestycji, ale i tych już rozliczonych. Aby uniknąć kosztownego błędu, należy upewnić się, że na fakturze widnieje wyraźny zapis o montażu pompy ciepła, a nie klimatyzacji, choć nawet to przy obecnym zaostrzeniu kursu przez Ministerstwo Finansów nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa bez posiadania konkretnej dokumentacji technicznej budynku.

