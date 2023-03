Od 1 stycznia 2022 r. podatnik od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej bądź podatkiem liniowym może odliczyć koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, w tym nieoferowanych dotychczas przez podatnika do sprzedaży (art. 26gb ustawy o PIT).

Ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży

Kwota odliczenia przysługuje do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł. Celem wprowadzanej ulgi, zwanej również ulgą na ekspansję, jest umożliwienie podwójnego uwzględniania w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów, raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi jako odliczenie od dochodu

w ramach omawianej ulgi. Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

organizację miejsca wystawowego,

zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym

podmiotom.

Jaki próg zwiększenia sprzedaży?

Warunkiem tego odliczenia jest odpowiednie zwiększanie sprzedaży. Podatnik jest bowiem uprawniony do skorzystania z odliczenia, pod warunkiem że w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Przy spełnieniu tego warunku uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Jeżeli podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni powyższego warunku, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

