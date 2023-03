Oddanie krwi i jej składników jest prostym sposobem na uratowanie komuś zdrowia, a nawet życia. W Polsce co roku robi to około pół miliona osób. Oprócz oczywistego pożytku, jakim jest pomaganie innym, krwiodawstwo wiąże się z korzyściami dla samego dawcy, również tymi finansowymi, w rozliczeniu PIT.

Co się dostaje za oddanie krwi?

Oddać krew lub jej składniki może każdy między 18. a 65. rokiem życia, kto waży minimum 50 kg i nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych. Tytuł honorowego dawcy krwi przysługuje osobom, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (np. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w szpitalu). – Osoby decydujące się na oddanie krwi wkrótce będą mogły liczyć m.in. na uzyskanie płatnego zwolnienia z pracy w dniu procedury oraz w dniu następnym (łącznie dwa dni). Zmiany zostały przyjęte przez Sejm 9 marca i ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodatkowo krwiodawcy mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu do najbliższej publicznej jednostki, w której planują oddać krew (koszt ten ponosi placówka). Ponadto, każdy kto odda krew lub jej składniki otrzymuje posiłek regeneracyjny, aby uzupełnić oddane kalorie – opisuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa ustala się mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi lub osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik pieniężny. Aktualnie przyjęta wartość 1 litra pobranej krwi wynosi 130 zł. Taka stawka została ustalona przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z lutego 2017 roku.

Ile można odliczyć podatku za oddawanie krwi?

Dawcy, którzy w danym roku podatkowym oddawali krew lub jej składniki mogą darowiznę tą uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2007 r. dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37. Należy jednak pamiętać, że honorowe dawstwo krwi jest darowizną, a łączny limit z innymi rodzajami darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu, a w przypadku ryczałtowców – przychodu podatnika.

- To jak wysokie jest odliczenie zależy od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej. Osocza można oddać więcej. Odliczeniu podlega tylko krew oddana w roku, który jest przez nas rozliczany w PIT. Jeśli w poprzednich latach zapomnieliśmy skorzystać z ulgi dla krwiodawców, nie ma możliwości zaliczenia jej w latach następnych - tłumaczy Piotr Juszczyk.

Odliczenie krwi od podatku każe w PIT-28

Z ulgi mogą skorzystać też osoby, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli na zeznaniu PIT-28. W takim przypadku pomniejsza się wysokość uzyskanego przychodu o wartość oddanej krwi. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie, obniża kwota podatku do zapłaty. Do zeznania trzeba jednak dołączyć załącznik PIT/O, w którym należy wskazać kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego, czyli w przypadku krwiodawstwa dane jednostki, której oddawana jest krew.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: „Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój”