Coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych w swoich domach. Motywacją jest nie tylko dbałość o środowisko, ale także chęć obniżenia rachunków za prąd. Czy jednak montaż takiej instalacji może być dodatkowo wsparty ulgą termomodernizacyjną? Sprawdźmy.

Czy ulga termomodernizacyjna obejmuje panele fotowoltaiczne?

Ulga termomodernizacyjna, wprowadzona w celu wsparcia działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, stała się popularnym narzędziem dla wielu właścicieli nieruchomości. Jednak czy panele fotowoltaiczne, które stają się coraz bardziej popularne w Polsce, kwalifikują się do tej ulgi?

Autopromocja

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przepisy definiują przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku. W świetle tych przepisów, instalacja paneli fotowoltaicznych, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii z sieci, może być uznana za działanie termomodernizacyjne.

Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 września 2023 r. sygn. 0111-KDSB2-1.4011.279.2023.2.JJ, z której wynika, że instalacja fotowoltaiczna może być uznana za przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Oznacza to, że wydatki poniesione na montaż paneli fotowoltaicznych mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Jednak warto pamiętać, że nie każda instalacja fotowoltaiczna automatycznie kwalifikuje się do ulgi. Kluczowe jest, aby instalacja przyczyniała się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku.

Ważne Budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane, to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Czy można odliczyć od podatku zakup paneli fotowoltaicznych?

Tak, jeśli spełnione są odpowiednie warunki. Wydatki związane z zakupem paneli fotowoltaicznych, falownika, przewodów elektrycznych oraz akcesoriów do montażu mogą być odliczone od podatku. Ważne jest, aby były one udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie warunki trzeba spełnić żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna to narzędzie, które ma na celu zachęcenie właścicieli nieruchomości do inwestowania w rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną ich budynków. Aby jednak skorzystać z tej ulgi, konieczne jest spełnienie zasad określonych przez ustawodawcę, tj.:

przedsięwzięcie termomodernizacyjne - wydatki muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Oznacza to, że inwestycja powinna przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku;

- wydatki muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Oznacza to, że inwestycja powinna przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku; dokumentacja - wydatki związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym muszą być udokumentowane. Najczęściej są to faktury VAT lub rachunki, które potwierdzają poniesione koszty;

- wydatki związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym muszą być udokumentowane. Najczęściej są to faktury VAT lub rachunki, które potwierdzają poniesione koszty; limit kwotowy - kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem;

- kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem; niepodleganie innym ulgom - wydatki, które zostały uwzględnione w ramach ulgi termomodernizacyjnej, nie mogą być jednocześnie odliczone w ramach innych ulg podatkowych;

- wydatki, które zostały uwzględnione w ramach ulgi termomodernizacyjnej, nie mogą być jednocześnie odliczone w ramach innych ulg podatkowych; realizacja przedsięwzięcia - przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zrealizowane w określonym terminie. Jeśli nie zostanie to zrobione, podatnik musi doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin;

- przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zrealizowane w określonym terminie. Jeśli nie zostanie to zrobione, podatnik musi doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin; nieodliczanie wydatków z innych źródeł - jeśli podatnik otrzymał dofinansowanie lub dotację na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wydatki pokryte z tych źródeł nie mogą być uwzględnione w ramach ulgi;

- jeśli podatnik otrzymał dofinansowanie lub dotację na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wydatki pokryte z tych źródeł nie mogą być uwzględnione w ramach ulgi; nieprzenoszenie ulgi na kolejne lata - jeśli w danym roku podatkowym podatnik nie wykorzysta całej kwoty ulgi, nie może ona być przeniesiona na kolejne lata podatkowe.

Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej może więc przynieść znaczne korzyści podatkowe, ale ważne jest dokładne zapoznanie się z przepisami i spełnienie wszystkich wymaganych warunków.

Ważne Przedsięwzięcie termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Nie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli wydatki zostały:

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych.

Ponadto, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w określonym terminie, podatnik musi doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Podsumowując, montaż paneli fotowoltaicznych może być nie tylko ekologicznym, ale także ekonomicznym rozwiązaniem. Dzięki możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, inwestycja ta staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Jeśli zastanawiasz się nad montażem takiej instalacji, warto zapoznać się z przepisami, aby w pełni wykorzystać dostępne ulgi.