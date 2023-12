Ustawodawca zmieniając art. 26 ust. 7e ustawy o PIT poszerzył jednak krąg osób uprawnionych do skorzystania z tej ulgi. Zmiany te dotyczą osób zaliczanych do I grupy podatkowej według ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu, ulga rehabilitacyjna jest teraz dostępna dla dziadków w stosunku do swoich niepełnosprawnych wnuków, a także dla wnuków wobec swoich niepełnosprawnych dziadków.