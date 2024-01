Darowizny w zeznaniu rocznym PIT za 2023 rok - jak odliczyć, w jakie wysokości?

Darowizny w zeznaniu rocznym PIT za 2023 rok. Jak odliczyć darowiznę, w jakie wysokości?

Darowizny w rocznym PIT - załącznik PIT/O

Do rozliczania darowizn w rocznym PIT służy załącznik PIT/O. Jest to załącznik do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37. Poza darowiznami w załączniku tym wykazujemy ulgi podatkowe takie jak np. ulga na dziecko, ulga dla rodzin 4, ulga rehabilitacyjna czy ulga termomodernizacyjna.

Z odliczenia w PIT za 2023 rok może skorzystać podatnik, który w 2023 roku przekazał darowiznę na:



• działalność pożytku publicznego,



• kult religijny,



• krwiodawstwo,



• kształcenie zawodowe,



• odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,



• działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych.

Darowizny na działalność pożytku publicznego - ile można odliczyć w rocznym PIT?

Możesz odliczyć darowizny (pieniężne, rzeczowe), które przekazałeś organizacjom non-profit (organizacjom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, np. fundacji, stowarzyszeniu) na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Chodzi o organizacje non-profit umocowane w przepisach:

• krajowych – są to organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działalność pożytku publicznego prowadzą w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 tej ustawy, czyli przykładowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej,

upowszechniania tradycji narodowej lub przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy,

• zagranicznych – są to organizacje równorzędne do krajowych, które są określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EOG, oraz działalność tę faktycznie prowadzą. Dodatkowo z państwem, w którym znajduje się siedziba tej organizacji, Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inną ratyfikowaną umowę międzynarodową, na podstawie której polski organ podatkowy może od tego państwa otrzymać informacje podatkowe.

Możesz odliczyć darowizny faktycznie przekazane. Kwota, którą odliczasz, nie może jednak przekroczyć 6% Twojego dochodu (odpowiednio przychodu w PIT-28).

Jak odliczyć darowizny na kult religijny?

Możesz odliczyć darowizny (pieniężne, rzeczowe) przekazane na kult religijny. Darowizny mogą dotyczyć samych praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak i obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury. Przykładem darowizny na cele kultu religijnego jest wpłata na rachunek parafii pieniędzy na odnowienie ołtarza w kościele.

Możesz odliczyć darowizny faktycznie przekazane. Kwota, którą odliczasz, nie może jednak przekroczyć 6% Twojego dochodu (odpowiednio przychodu w PIT-28).

Darowizny na krwiodawstwo w rocznym PIT

Możesz odliczyć darowizny rzeczowe w postaci krwi lub jej składników, które honorowo (bezpłatnie) oddałeś jednostce organizacyjnej uprawnionej do ich pobrania, czyli np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.



Wartość tej darowizny ustalasz w ten sposób, że mnożysz liczbę oddanych litrów krwi lub jej składników przez 130 zł. Przykładowo wartość darowizny w postaci 450 ml krwi obliczasz: 0,45 x 130.



Aby odliczyć tę darowiznę musisz posiadać zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników, wystawione przez jednostkę, która krew/składniki pobrała.

Darowizny na kształcenie zawodowe

Jeśli osiągasz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, to możesz odliczyć darowiznę rzeczową w postaci materiałów dydaktycznych oraz środków trwałych, którą przekazałeś na cele kształcenia zawodowego:



• publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe,



• publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

Chodzi o materiały dydaktyczne i środki trwałe, które są kompletne i zdatne do użytku oraz nie mają więcej niż 12 lat.



Możesz odliczyć darowizny faktycznie przekazane. Kwota, którą odliczasz, nie może jednak przekroczyć 6% Twojego dochodu (odpowiednio przychodu w PIT-28).

Darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Inwestycje w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie są celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Zadania polegające na przygotowaniu i realizacji tych inwestycji prowadzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Celowa. Jej przychodami są między innymi przychody z tytułu darowizn.



Jeśli przekazałeś Spółce Celowej darowizny (pieniężne, rzeczowe) na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, to możesz je odliczyć.



Możesz odliczyć darowizny faktycznie przekazane. Kwota, którą odliczasz, nie może jednak przekroczyć 6% Twojego dochodu (odpowiednio przychodu w PIT-28).

Darowizny wynikające z odrębnych ustaw (czyli darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych)

Możesz odliczyć darowizny (pieniężne, rzeczowe), które przekazałeś kościelnej osobie prawnej (np. parafii) na działalność charytatywno-opiekuńczą przez nią prowadzoną.



Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są u darczyńców wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (odliczasz 100% jej wartości), pod warunkiem że kościelna osoba prawna potwierdzi odbiór darowizny na piśmie (wystawi pokwitowanie) oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny przekaże sprawozdanie o przeznaczeniu jej na ww. działalność. Darowiznę pieniężną odliczysz, jeśli przekazałeś ją na rachunek kościelnej osoby prawnej.



Prawo do odliczenia darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych wynika z poszczególnych ustaw o stosunku Państwa do danego Kościoła. Przykładem jest art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowe warunki odliczenia darowizn w PIT

Nie odliczysz darowizn, które:



• przekazałeś na rzecz osób fizycznych,



• przekazałeś na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Odliczysz tylko te darowizny, które masz udokumentowane. W przypadku darowizn pieniężnych musisz posiadać dowód ich wpłaty na:



• rachunek płatniczy obdarowanego,



• rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.



W przypadku darowizn rzeczowych musisz posiadać:



• dowód, który potwierdza, że to Ty jesteś darczyńcą, i który pozwala ustalić wartość przekazanej darowizny,



• oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Gdy przedmiotem darowizny rzeczowej są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z tym podatkiem, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Ile darowizny można odliczyć od podatku?

Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn (z wyłączeniem darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych), nie może być wyższa niż 6% dochodu w odniesieniu do darowizn, które odliczasz w PIT-36, PIT-36L albo PIT-37, odpowiednio – 6% przychodu, w odniesieniu do darowizn, które odliczasz w PIT-28.

Ważne! Informacje o odliczanych darowiznach (do wysokości limitu oraz dochodu/przychodu, który pomniejszają) wpisujesz w odpowiednich pozycjach w wierszu 1 w części B załącznika PIT/O. Następnie wypełniasz część D tego formularza. Podajesz w niej informacje o pełnej wartości przekazanych darowizn oraz o obdarowanych nimi podmiotach. Tutaj nie ograniczasz darowizn do wysokości limitu.

Źródło: na podstawie broszury informacyjnej do załącznika PIT/O przygotowanej przez Ministerstwo Finansów