Jak obliczyć dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci w deklaracji PIT-37 za 2023 rok?

W celu skorzystania z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci, jeśli ulga jest większa od podatku, w deklaracji PIT-37 za 2023 roku należy wypełnić część J. Jak obliczyć dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci?

Jeśli masz dzieci i korzystasz z ulgi na dzieci (ulgi prorodzinnej), o której mowa w art. 27f ustawy PIT, to w sytuacji gdy ulga przysługująca Ci do odliczenia nie znalazła pokrycia w podatku (jest większa od podatku, od którego ją odliczasz), wówczas masz prawo do dodatkowego zwrotu.



Wysokość tego zwrotu odpowiada tej części ulgi na dzieci, która nie znalazła pokrycia w podatku, natomiast znajduje pokrycie w zapłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w tym składkach zapłaconych od przychodów objętych ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ lub ulgą dla pracujących seniorów (art. 27f ust. 8-10 ustawy PIT).

Dla ustalenia dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci najpierw wypełniasz pozycje dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obliczasz różnicę między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą tej ulgi odliczoną w zeznaniu.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zeznaniu PIT-37

W poz. 140 i 141 deklaracji PIT-37 wykazujesz sumę składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Suma ta wyznacza limit, do wysokości którego możesz otrzymać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci.



W sumie składek uwzględniasz:



• składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu przy obliczaniu podatku według skali,



• składki na ubezpieczenia społeczne, które zapłaciłeś z własnych środków od przychodów objętych ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ lub ulgą dla pracujących seniorów. W kwocie tej nie uwzględniasz składek, które zapłaciłeś od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania podatkiem liniowym (art. 30c ustawy PIT) i IP Box (art. 30ca ustawy PIT) albo w ustawie o ryczałcie,



• składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zapłaciłeś z własnych środków. W kwocie tej nie uwzględniasz składek odliczonych w zeznaniu PIT-36L, PIT-28 oraz wykazanych jako odliczone w PIT-16A.

Jeśli w 2023 roku pozostawałeś w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka, jego opiekunem prawnym lub rodzicem zastępczym (który również jest uprawniony do odliczanej ulgi na dzieci), w sumie składek wyznaczających limit dla dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci uwzględniasz również składki małżonka. Zasadę tę stosujesz również wówczas, gdy nie rozliczasz podatku wspólnie z małżonkiem a także, gdy związek małżeński zawarłeś przed końcem 2022 roku a małżonek zmarł w 2023 roku.



Informacje o składkach potrąconych przez płatnika znajdziesz w poz. 95, 96, 97 i 122 informacji PIT-11 oraz w poz. 53 PIT-40A lub PIT-11A.

Różnica między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym

W poz. 142 (małżonek w poz. 143) wykaż różnicę między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, a kwotą ulgi na dzieci już odliczoną od podatku w części H zeznania. Poz. 143 wypełnij jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Informacje o rachunku do dodatkowego zwrot z tytułu ulgi na dzieci

Jeśli z zeznania wynika nadpłata podatku (poz. 139) lub dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci (poz. 144), w części N zeznania PIT-37 możesz podać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz, aby urząd skarbowy zwrócił Ci te kwoty.

Źródło: Broszura informacyjna do PIT-37 przygotowana przez Ministerstwo Finansów