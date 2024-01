Rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko. Co trzeba wiedzieć?

Podczas rozliczania ulgi na dziecko w rocznym PIT często pojawiają się pytanie dotyczące sposobu rozliczania przez małżeństwa. Jak wygląda to w przypadku składania odrębnych zeznań podatkowych?

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna) jest jednym z ważniejszych elementem polskiego systemu podatkowego, który ma na celu wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci. Jednakże, kiedy małżonkowie decydują się na rozliczenie podatkowe osobno, pojawiają się pewne kwestie dotyczące sposobu uwzględnienia tej ulgi. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się zasadom rozliczenia PIT w tym kontekście.

Ulga na dziecko - rozliczenie a limit dochodów

Ulga na dziecko przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnych dziecka oraz rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim. Pierwszą decyzją, którą muszą podjąć małżonkowie, jest sposób składania deklaracji podatkowej. Mogą wybrać wspólne lub indywidualne rozliczenie PIT. W przypadku rozliczenia osobnego lub wspólnego należy wziąć pod uwagę limity dochodów.



Ustawowy limit dochodów pojawia się w przypadku wychowywania jednego dziecka (przy czym nie dotyczy on wychowywania dziecka z niepełnosprawnością). Otóż ulga, co do zasady, przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł (za wyjątkiem osób samotnie niewychowujących dziecko, dla których limit wynosi 112 000 zł).



W sytuacji rozliczenia łącznego z małżonkiem, limit dochodów to kwota podwojona, czyli 112 000 zł. Co istotne, limit ten dotyczy małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim. A zatem ulga na dziecko w stosunku do jednego dziecka przysługuje, gdy dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

112 000 zł w przypadku gdy podatnik przez cały rok podatkowy pozostaje w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i małżonka) ,

, 56 000 zł w przypadku gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku pozostawania w związku.

Rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko

Rozliczenia ulgi na dzieci dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, za pośrednictwem dołączonego do zeznania załącznika PIT/O. W załączniku tym należy podać numer PESEL dziecka/dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.



Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga, ale składają oni odrębne zeznania podatkowe, każdy z nich w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.



Natomiast w przypadku łącznego opodatkowania małżonków, składa się jeden formularz PIT/O.

Kwota ulgi w częściach równych lub w dowolnej proporcji

Kwotę ulgi prorodzinnej, małżonkowie rozliczający się osobno, mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.



Aktualnie, w rozliczeniu rozliczeniu PIT za 2023 roku, dokonywanym w tym roku, ulga na dziecko przysługuje w wysokości:

na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),

na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),

na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),

na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (rocznie 2 700,00 zł).

